Alper Gezeravcı'dan Eleştirilere Yanıt: "Sekte Vurmaya Çalıştıkları Başarı Aslında Çocuklarının Özgüveni"
Alper Gezeravcı'dan Eleştirilere Yanıt: "Sekte Vurmaya Çalıştıkları Başarı Aslında Çocuklarının Özgüveni"
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaya çıkışına yönelik olarak yapılan 'turistik gezi' eleştirilerine yanıt verdi. Gezeravcı 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmiş ve uzayda geçirdiği 18 günün ardından 9 Şubat'ta Dünya'ya dönüş yapmıştı. Detaylar içerikte. 👇
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Türkiye'nin uzay alanındaki vizyonunu gerçekleştirmek üzere yola çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay programına yönelik eleştirilere dikkat çekici yanıtlar verdi.
Gezeravcı, Türkiye'nin kısa sürede büyük bir hedefe ulaşma başarısı gösterdiğini ifade etti.
Eleştirilerin, eleştirenlerin uzmanlık düzeylerini ve eleştirilerini yaparken hangi objektif kriterlere dayandıklarını değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.
Astronot, eleştirilerin önemine saygı duyduğunu ifade ederken bu eleştirilerin aslında gelecek nesillerin özgüvenine zarar verebileceği konusunda uyarılarda bulundu.
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