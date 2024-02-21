Alper Gezeravcı'dan Eleştirilere Yanıt: "Sekte Vurmaya Çalıştıkları Başarı Aslında Çocuklarının Özgüveni"

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaya çıkışına yönelik olarak yapılan 'turistik gezi' eleştirilerine yanıt verdi. Gezeravcı 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmiş ve uzayda geçirdiği 18 günün ardından 9 Şubat'ta Dünya'ya dönüş yapmıştı. Detaylar içerikte. 👇

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