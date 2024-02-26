Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Ders Vermeye Başlıyor!
Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Ders Vermeye Başlıyor!
Kaynak: https://twitter.com/mfatihkacir/statu...
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 'Sektör Kampüste' programı kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) ders vermeye başlayacak.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini tamamlayıp ülkemize geri dönen astronot Alper Gezeravcı, yakında üniversite öğrencileri ile buluşacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk astronotu bu dönemde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çevrimiçi dersler vermeye başlayacak.
İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, yaptığı paylaşımda Gezeravcı'nın "Sektör Kampüste” programı kapsamında "Havacılık ve Uzay Mühendisliğine Dair Özel Konular" adlı dersi çevrimiçi olarak öğrencilere aktaracağını açıkladı.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın