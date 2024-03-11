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Mühendislerin Hayali Gerçek Oldu: Bilim Dünyası Robot Yarasayı Konuşuyor

Mühendislerin Hayali Gerçek Oldu: Bilim Dünyası Robot Yarasayı Konuşuyor

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 00:09

Caltech ve Illinois Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir yarasanın uçuşunu taklit edebilecek ve gelecekte diğer uçan robotları geliştirmekte faydası olacak bir robot tasarlamak için bir araya geldi.

Kaynak: https://mashable.com/video/bat-bot-ca...
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Yarasalar, çeviklikleriyle uzun süredir bilim insanlarının ve mühendislerin ilgisini çekiyordu.

Yarasalar, çeviklikleriyle uzun süredir bilim insanlarının ve mühendislerin ilgisini çekiyordu.

Ancak yarasaların karmaşık kanat hareketleri, uçuşlarını bir robotta yeniden yaratmak isteyenler için önemli teknolojik zorluklar yaratıyordu. Böylesine komplike hareketleri bir robotta görmek sadece bir hayaldi...

Yarasaların temel uçuş mekanizmaları artık, Caltech ve Urbana-Champaign'deki Illinois Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirilen, yumuşak, mafsallı kanatları olan, insansız bir robotik yarasa olan Bat Bot ile benzeri görülmemiş bir doğrulukla yeniden yaratıldı.

Yarasaların temel uçuş mekanizmaları artık, Caltech ve Urbana-Champaign'deki Illinois Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirilen, yumuşak, mafsallı kanatları olan, insansız bir robotik yarasa olan Bat Bot ile benzeri görülmemiş bir doğrulukla yeniden yaratıldı.

Bat Bot yalnızca 93 gram ağırlığında ve yaklaşık 30 cm kanat açıklığına sahip bir yarasa şeklinde.

Bat Bot yalnızca 93 gram ağırlığında ve yaklaşık 30 cm kanat açıklığına sahip bir yarasa şeklinde.

Omuzlarını, dirseklerini, bileklerini ve bacaklarını esneterek, uzatarak ve bükerek kanat şeklini değiştirme yeteneğine sahip.

Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Bölümü'nde havacılık ve uzay alanında doçent olan ve Bren Scholar olan Soon-Jo Chung, "Bu robot tasarımı, daha güvenli ve daha verimli uçan robotlar üretmemize yardımcı olacak ve aynı zamanda yarasaların uçma şekli hakkında bize daha fazla bilgi verecek" sözlerini kullandı.

Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Bölümü'nde havacılık ve uzay alanında doçent olan ve Bren Scholar olan Soon-Jo Chung, "Bu robot tasarımı, daha güvenli ve daha verimli uçan robotlar üretmemize yardımcı olacak ve aynı zamanda yarasaların uçma şekli hakkında bize daha fazla bilgi verecek" sözlerini kullandı.

İşte karşınızda Bat Bot 👇

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