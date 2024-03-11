Mühendislerin Hayali Gerçek Oldu: Bilim Dünyası Robot Yarasayı Konuşuyor
Mühendislerin Hayali Gerçek Oldu: Bilim Dünyası Robot Yarasayı Konuşuyor
Kaynak: https://mashable.com/video/bat-bot-ca...
Caltech ve Illinois Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir yarasanın uçuşunu taklit edebilecek ve gelecekte diğer uçan robotları geliştirmekte faydası olacak bir robot tasarlamak için bir araya geldi.
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Yarasalar, çeviklikleriyle uzun süredir bilim insanlarının ve mühendislerin ilgisini çekiyordu.
Yarasaların temel uçuş mekanizmaları artık, Caltech ve Urbana-Champaign'deki Illinois Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirilen, yumuşak, mafsallı kanatları olan, insansız bir robotik yarasa olan Bat Bot ile benzeri görülmemiş bir doğrulukla yeniden yaratıldı.
Bat Bot yalnızca 93 gram ağırlığında ve yaklaşık 30 cm kanat açıklığına sahip bir yarasa şeklinde.
Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Bölümü'nde havacılık ve uzay alanında doçent olan ve Bren Scholar olan Soon-Jo Chung, "Bu robot tasarımı, daha güvenli ve daha verimli uçan robotlar üretmemize yardımcı olacak ve aynı zamanda yarasaların uçma şekli hakkında bize daha fazla bilgi verecek" sözlerini kullandı.
İşte karşınızda Bat Bot 👇
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