Arayüzü Köklü Bir Değişim Geçirecek Olan Twitter'ın Yepyeni Görüntüsü Belli Oldu!
Arayüzü Köklü Bir Değişim Geçirecek Olan Twitter'ın Yepyeni Görüntüsü Belli Oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Twitter'ı satın alarak adını X olarak değiştirdiğinden bu yana Elon Musk platformda bir dizi radikal değişiklik gerçekleştirdi.
Bu değişiklikler arasında platform için yeni bir gelir modeli oluşturma, alışveriş özellikleri eklemesi ve uzun videoların yüklenebilmesi gibi yenilikler yer alıyor.
Şimdi de X'in tasarımcılarından Andrea Conway tarafından paylaşılan potansiyel yeni arayüz tasarımı, kullanıcılara paylaşımların altında yer alan beğeni ve yorum yapma seçeneklerinin kaldırıldığını gösteriyor.
Bunların yerine paylaşımın sağ üst köşesinde kaç kişi tarafından görüldüğü ve paylaşımın ne zaman yapıldığı gibi bilgiler yer alıyor. Bu yeni özelliğin üzerinde bir yıldır çalışıldığını belirten Elon Musk etkileşimlerin nasıl gerçekleştirileceği konusunda da bilgi verdi.
Musk'ın belirttiğine göre bir paylaşıma cevap vermek için sağa, beğenmek için ise sola kaydırmak gerekiyor. Diğer işlemleri görmek içinse paylaşıma uzun süre basılı tutmak gerekiyor. Paylaşımın cevaplarına erişmek istenirse kullanıcıların paylaşıma dokunmaları yeterli olacak, bu sayede alışık olduğumuz arayüz elementleri görünmeye devam edecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Musk bu yeni arayüzün daha temiz ve düzenli bir deneyim sunacağını belirtiyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda