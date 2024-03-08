iPhone'u Sebepsiz Yere Garanti Kapsamından Çıkarılan Türk Kullanıcı, Apple'a Karşı Açtığı Davayı Kazandı!
iPhone'u Sebepsiz Yere Garanti Kapsamından Çıkarılan Türk Kullanıcı, Apple'a Karşı Açtığı Davayı Kazandı!
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Pek çoğumuz, arızalanan akıllı telefonumuzu tekrardan onarmak adına kendimizi markaların resmi servislerinin önünde buluyoruz.
Söz konusu resmi teknik servislerin başında ise dünyanın her bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de milyonlarca kullanıcıya sahip olan Apple'ı görüyoruz.
@berrenazogz isimli bir TikTok kullanıcısının, 2020 yılında Apple teknik servisinde yaşadığı mağduriyeti ve ilerleyen süreçte firmaya karşı açtığı davayı nasıl kazandığını anlattığı video sosyal medyada gündem oldu.
Pandemi döneminde kamerası arızalanan 2 yıllık garanti belgesine sahip iPhone 8 cihazını resmi servise gönderdiğini söyleyen kullanıcımız, daha sonrasında telefonunun resmi serviste birkaç gün incelendiğini dile getiriyor.
Ancak teknik servis, telefonun daha öncesinde resmi olmayan bir şekilde işlem gördüğünü öne sürerek, cihazın garanti kapsamından çıktığını ifade ediyor.
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Dahası, telefonunu resmi servisten teslim alan kullanıcı kamerası arızalanan iPhone'nunun ahizesinin de yapılan incelemeler sırasında bozulduğunu fark ediyor.
Olay ile ilgili servis yetkililerinden net bir cevap alamayan kullanıcı, bunun üzerinde süreci yansıtan tüm belgelerle birlikte Tüketici Hakem Heyetine başvurduğunu belirtiyor.
Kullanıcımız, ilerleyen süreçte Tüketici Hakem Heyetinin kendisini haklı bularak Apple'a karşı dava açtığını, yaklaşık bir yıllık dava sürecinin ardından ise davayı kazandığını söylüyor.
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