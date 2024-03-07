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iPhone Kamerasından Şikayetçi Olanlara Özel TikTok'taki Bir Kullanıcıdan İlaç Gibi Öneriler Geldi!

iPhone Kamerasından Şikayetçi Olanlara Özel TikTok'taki Bir Kullanıcıdan İlaç Gibi Öneriler Geldi!

Apple
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 18:46

Bir TikTok kullanıcısı iPhone 15 serisinin kameralarına yönelik kullanıcı şikayetlerini gidermek için ayarlardan bazı değişiklikler yaparak bu sorunu çözdü. Detaylar içerikte. 👇

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Apple, 2023'ün eylül ayında büyük bir merakla beklenen iPhone 15 serisini tanıttı.

Apple, 2023'ün eylül ayında büyük bir merakla beklenen iPhone 15 serisini tanıttı.

Bu seriden iPhone 15 Pro'yu kullanan birçok kullanıcı sosyal medyada özellikle cihazın kamerasıyla ilgili şikayetlerini dile getirdi.

Bu seriden iPhone 15 Pro'yu kullanan birçok kullanıcı sosyal medyada özellikle cihazın kamerasıyla ilgili şikayetlerini dile getirdi.

TikTok kullanıcısı @pinarafacan bazı ayar değişiklikleri yaparak iPhone 15 Pro'nun kamerasındaki bu sorunları çözdüğünü iddia etti. İşte kullanıcının paylaştığı çözümler:

TikTok kullanıcısı @pinarafacan bazı ayar değişiklikleri yaparak iPhone 15 Pro'nun kamerasındaki bu sorunları çözdüğünü iddia etti. İşte kullanıcının paylaştığı çözümler:

Ön kamera ile çekilen fotoğrafların bulanık ve karanlık çıktığını belirten @pinarafacan bu sorunu çözmek için fotoğraf çekerken ekranın ortasındaki butonu sola kaydırmanın gerektiğini öneriyor. Bu basit hareket fotoğraf kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlıyor.

Ön kamera ile çekilen fotoğrafların bulanık ve karanlık çıktığını belirten @pinarafacan bu sorunu çözmek için fotoğraf çekerken ekranın ortasındaki butonu sola kaydırmanın gerektiğini öneriyor. Bu basit hareket fotoğraf kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlıyor.

Arka kamera ile ilgili yaşanan sorunlar için kullanıcının ayarlara girip Fotoğraflar > Full HDR Görüntüle seçeneğini kapalı konuma getirmesini tavsiye ediyor.

Arka kamera ile ilgili yaşanan sorunlar için kullanıcının ayarlara girip Fotoğraflar > Full HDR Görüntüle seçeneğini kapalı konuma getirmesini tavsiye ediyor.
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Son olarak da video kalitesiyle ilgili şikayetler için ise ayarlardan Kamera > Video Kaydı > HDR Video seçeneğinin kapalı duruma getirilmesini öneriyor.

Son olarak da video kalitesiyle ilgili şikayetler için ise ayarlardan Kamera > Video Kaydı > HDR Video seçeneğinin kapalı duruma getirilmesini öneriyor.

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz. 👇

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