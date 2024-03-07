Yapay Zeka Uzmanları, OpenAI ve Midjourney Gibi Dev Şirketlerin Sistemlerini İncelemeye Açmasını Talep Etti!
Yapay Zeka Uzmanları, OpenAI ve Midjourney Gibi Dev Şirketlerin Sistemlerini İncelemeye Açmasını Talep Etti!
Kaynak: https://www.washingtonpost.com/techno...
Yüzün üzerinde yapay zeka uzmanı, üretken yapay zeka şirketlerinden sistemlerini incelemeye açma çağrısında bulundukları bir açık mektup yayımladı.👇
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Hemen hemen hepimizin yakından tanıdığı pek çok ünlü teknoloji firması, 2023 yılı ile beraber tüm dünyada popülerleşen yapay zeka endüstrisine adım atmış durumda.
Tahmin edersiniz ki, yapay zeka sektöründe faaliyet gösteren çoğu şirket, kötü niyetli kişilerin sistemlerine zarar vermesini önlemek ve rakipleriyle arasındaki farkı açmak adına yürüttüğü çalışmaları gizli tutuyor.
Tam da bu noktada, aralarında birçok önemli ismin bulunduğu yüzden fazla bağımsız yapay zeka araştırmacısı, sektördeki dev üreticilere yönelik açık bir mektup yayımladı.
Araştırmacılar, yayımladıkları bildiride OpenAI, Anthropic, Google, Meta ve Midjourney gibi üretken yapay zeka şirketlerine, araştırmaların hızlanması amacıyla "sistemlerini incelemeye açma" çağrısında bulundu.
Açık mektupta konuyla ilgili olarak, "Üretken yapay zekâ firmalarının, araştırmacıların onları sorumlu tutabileceği araştırmaları aktif olarak engelleyen sosyal medya platformlarının yaptığı hatayı yapmaktan kaçınmaları gerekir." ifadeleri kullanıldı.
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Birçok kişi, geliştiricilerin yapay zeka sektörüne yönelik çalışmalarındaki sıkı gizlilik politikasının araştırmalara ket vurduğuna katılırken, bu alandaki bilgilerin herkese açık bir şekilde yayımlanmasının kötü sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor.
Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda buluşalım...
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