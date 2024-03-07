Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Açıkladı: "Muhtemelen 2026 Yılında 5G'ye Geçeceğiz"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Açıkladı: "Muhtemelen 2026 Yılında 5G'ye Geçeceğiz"
Kaynak: https://www.trthaber.com/haber/gundem...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 5G bağlantı teknolojisi hedefleri ile ilgili yaptığı açıklamalarda, 'Muhtemelen 2026'da 5G'ye geçeceğiz.' ifadesini kullandı.👇
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, UFEST kapsamında Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü tarafından düzenlenen "Cıvıl Ankara 2024" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.
Etkinlikte, ulaştırma altyapısındaki çalışmalardan ve Türksat 6A uydusundan bahseden Uraloğlu, ülkemizin yeni 5G bağlantı teknolojisi ile ilgili hedefleri hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, ülkemizdeki geniş bant abone sayısının 94,3 milyon ile toplam nüfusu geçtiğini belirtirken, toplam fiber ağ uzunluğunun 549 bin kilometreye eriştiğini dile getirdi.
Gelişen altyapı imkanları ile birlikte Türkiye'nin 5G teknolojisine uygun zamanda ve doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi hedeflediğini belirten Uraloğlu, konuyla ilgili olarak, "Muhtemelen 2026'da 5G'ye geçeceğiz." ifadesini kullandı.
Daha öncesinde ülkemizde 2024 yılında hayata geçirileceği söylenen 5G teknolojisi, bugün itibariyle 60'tan fazla ülkede aktif olarak kullanılabiliyor.
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Ülkemizde, 10 gigabite indirme hızı ile 4G bağlantısından neredeyse 100 kat hızlı olan yeni teknoloji için 2026 yılı işaret edilirken, bugünlerde pek çok ülkenin 6G'ye hazırlanmakta olduğunu belirtmekte fayda var.
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