ChatGPT'yi Yeni Gelen Özelliği Sayesinde Artık Türkçe Dinleyebilirsiniz!
ChatGPT'yi Yeni Gelen Özelliği Sayesinde Artık Türkçe Dinleyebilirsiniz!
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OpenAI, ChatGPT'nin yeteneklerine önemli bir yenilik ekledi. Artık sesli komut alabilen bu popüler sohbet botu, geliştirilen yeni bir özellik sayesinde konuşma yeteneğine kavuştu.
Kullanıcılar beş farklı ses tipi arasından tercih yaparak ChatGPT'nin kendileriyle sesli olarak iletişim kurmasını sağlayabilirler.
Özelllik ChatGPT'nin iOS ve Android işletim sistemleri üzerinde çalışan mobil uygulamalarında ve web sürümünde mevcut olacak.
Ayrıca bu özellik Türkçe dahil 37 farklı dilde kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Hem GPT-4 hem de GPT-3.5 modelleri bu konuşma özelliğini destekleyecek, böylece ücretsiz sürümü kullananlar da bu yeni özellikten faydalanabilecekler.
Mobil uygulamada bu özelliği etkinleştirmek isteyen kullanıcıların, ChatGPT'nin gönderdiği bir mesaja uzun süre basılı tutup "Read Aloud" (Sesli Oku) seçeneğine tıklamaları gerekmekte. Ardından beş ses tonundan birini seçtiklerinde ChatGPT'nin konuşmaya başladığını duyacaklar.
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Web sürümünde ise ChatGPT tarafından yazılan metnin hemen altında bulunan bir hoparlör simgesine tıklayarak özellik kullanılabilir.
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