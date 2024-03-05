Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
ChatGPT'yi Yeni Gelen Özelliği Sayesinde Artık Türkçe Dinleyebilirsiniz!

ChatGPT'yi Yeni Gelen Özelliği Sayesinde Artık Türkçe Dinleyebilirsiniz!

Yapay Zeka ChatGPT
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 13:28

OpenAI, ChatGPT'ye Türkçe de dahil olmak üzere farklı dillerde sesli yanıt verebilme özelliği ekleyerek kullanıcıların artık yanıtları okumak yerine dinleyebilmelerine olanak tanıdı. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

İçeriğin Devamı Aşağıda

OpenAI, ChatGPT'nin yeteneklerine önemli bir yenilik ekledi. Artık sesli komut alabilen bu popüler sohbet botu, geliştirilen yeni bir özellik sayesinde konuşma yeteneğine kavuştu.

OpenAI, ChatGPT'nin yeteneklerine önemli bir yenilik ekledi. Artık sesli komut alabilen bu popüler sohbet botu, geliştirilen yeni bir özellik sayesinde konuşma yeteneğine kavuştu.

Kullanıcılar beş farklı ses tipi arasından tercih yaparak ChatGPT'nin kendileriyle sesli olarak iletişim kurmasını sağlayabilirler.

Kullanıcılar beş farklı ses tipi arasından tercih yaparak ChatGPT'nin kendileriyle sesli olarak iletişim kurmasını sağlayabilirler.

Özelllik ChatGPT'nin iOS ve Android işletim sistemleri üzerinde çalışan mobil uygulamalarında ve web sürümünde mevcut olacak.

Özelllik ChatGPT'nin iOS ve Android işletim sistemleri üzerinde çalışan mobil uygulamalarında ve web sürümünde mevcut olacak.

Ayrıca bu özellik Türkçe dahil 37 farklı dilde kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Hem GPT-4 hem de GPT-3.5 modelleri bu konuşma özelliğini destekleyecek, böylece ücretsiz sürümü kullananlar da bu yeni özellikten faydalanabilecekler.

Ayrıca bu özellik Türkçe dahil 37 farklı dilde kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Hem GPT-4 hem de GPT-3.5 modelleri bu konuşma özelliğini destekleyecek, böylece ücretsiz sürümü kullananlar da bu yeni özellikten faydalanabilecekler.

Mobil uygulamada bu özelliği etkinleştirmek isteyen kullanıcıların, ChatGPT'nin gönderdiği bir mesaja uzun süre basılı tutup "Read Aloud" (Sesli Oku) seçeneğine tıklamaları gerekmekte. Ardından beş ses tonundan birini seçtiklerinde ChatGPT'nin konuşmaya başladığını duyacaklar.

Mobil uygulamada bu özelliği etkinleştirmek isteyen kullanıcıların, ChatGPT'nin gönderdiği bir mesaja uzun süre basılı tutup "Read Aloud" (Sesli Oku) seçeneğine tıklamaları gerekmekte. Ardından beş ses tonundan birini seçtiklerinde ChatGPT'nin konuşmaya başladığını duyacaklar.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Web sürümünde ise ChatGPT tarafından yazılan metnin hemen altında bulunan bir hoparlör simgesine tıklayarak özellik kullanılabilir.

Web sürümünde ise ChatGPT tarafından yazılan metnin hemen altında bulunan bir hoparlör simgesine tıklayarak özellik kullanılabilir.

ChatGPT'nin konuşma özelliğini buradaki videodan izleyebilirsiniz. 👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?