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Hobi Olarak Kullanmak Hayal Oldu: Adobe Abonelik Ücretlerine %308 Zam Kapıda!

Hobi Olarak Kullanmak Hayal Oldu: Adobe Abonelik Ücretlerine %308 Zam Kapıda!

Adobe
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 13:03

Adobe, Creative Cloud kullanıcılarına yolladığı bir mesajla 5 Mart'tan itibaren Türkiye'deki abonelik ücretlerine zam yapılacağını duyurdu. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Adobe yaptığı açıklama ile Photoshop, Illustrator, InDesign ve Premiere Pro gibi popüler uygulamaların yer aldığı Creative Cloud hizmetinin abonelik ücretlerine dünya genelinde zam yapılacağını duyurdu.

Adobe yaptığı açıklama ile Photoshop, Illustrator, InDesign ve Premiere Pro gibi popüler uygulamaların yer aldığı Creative Cloud hizmetinin abonelik ücretlerine dünya genelinde zam yapılacağını duyurdu.

Creative Cloud ayrıca, kullanıcıların bu uygulamalarda oluşturdukları projeleri bulut ortamında saklama imkanı da sunuyor.

Creative Cloud ayrıca, kullanıcıların bu uygulamalarda oluşturdukları projeleri bulut ortamında saklama imkanı da sunuyor.

Türkiye'deki kullanıcılarına özel olarak gönderilen bilgilendirme mesajları ile Adobe, Türkiye'de Creative Cloud abonelik fiyatlarını 5 Mart itibarıyla önemli oranda artıracağını bildirdi.

Türkiye'deki kullanıcılarına özel olarak gönderilen bilgilendirme mesajları ile Adobe, Türkiye'de Creative Cloud abonelik fiyatlarını 5 Mart itibarıyla önemli oranda artıracağını bildirdi.

Yapılacak bu zam, yurt dışındaki abonelik ücretlerine yapılan %9'luk artışın aksine Türkiye için %308 gibi dikkat çekici bir oranda.

Yapılacak bu zam, yurt dışındaki abonelik ücretlerine yapılan %9'luk artışın aksine Türkiye için %308 gibi dikkat çekici bir oranda.

Adobe Creative Cloud'un tüm uygulamalarını içeren paketin yeni fiyatları 5 Mart'tan itibaren aylık 190 TL yerine 777 TL, yıllık 2.290 TL yerine 10.350 TL olarak belirlendi.

Adobe Creative Cloud'un tüm uygulamalarını içeren paketin yeni fiyatları 5 Mart'tan itibaren aylık 190 TL yerine 777 TL, yıllık 2.290 TL yerine 10.350 TL olarak belirlendi.
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Yurt dışı fiyatlarına göre Türkiye'deki yeni abonelik ücretleri hala daha uygun olsa da hobi amaçlı Creative Cloud kullanıcıları için 777 TL'lik aylık ücret oldukça yüksek bir maliyet oluşturabilir.

Yurt dışı fiyatlarına göre Türkiye'deki yeni abonelik ücretleri hala daha uygun olsa da hobi amaçlı Creative Cloud kullanıcıları için 777 TL'lik aylık ücret oldukça yüksek bir maliyet oluşturabilir.

Adobe'un bu oranda bir zam yapmasının arkasındaki temel sebep, küresel zam oranlarını uygularken dolar kurundaki dalgalanmaları da fiyatlandırmaya dahil etmesi olarak görülüyor.

Adobe'un bu oranda bir zam yapmasının arkasındaki temel sebep, küresel zam oranlarını uygularken dolar kurundaki dalgalanmaları da fiyatlandırmaya dahil etmesi olarak görülüyor.

Adobe'un konuyla ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde:

Adobe'un konuyla ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde:

'Creative Cloud’a sürekli olarak daha fazla değer katmaya kararlıyız. Üyeliğinize son eklenenler şunlardır:

  • Adobe Firefly, herkesin üretken yapay zekanın gücünü kullanarak olağanüstü içerikler oluşturabileceği bir web uygulamasıdır 

  • Creative Cloud uygulamalarında Photoshop’ta Üretken Dolgu ve Illustrator’da Üretken Yeniden Renklendirme gibi Adobe Firefly destekli özellikler 

  • Adobe Express, Photoshop ve Illustrator’da oluşturulan varlıklarla çalışırken sosyal gönderiler, videolar ve PDF’ler oluşturmanızı hızlandıran hepsi bir arada uygulamadır 

  • Photoshop ve Illustrator’da İnceleme için Paylaş hizmeti ve Premiere Pro ve After Effects’te Creative Cloud için Frame.io 

  • Premiere Pro’da Text Based Editing, Lightroom’da Denoise ve Photoshop’ta Kaldırma Aracı gibi düzinelerce başka özellik. 

Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Japonya, Norveç, Güney Kore, İsveç veya Türkiye’deki bir müşteriyseniz Adobe, para birimi dalgalanmalarını izler ve yalnızca gerektiğinde fiyatları ayarlar. Döviz kurlarındaki dalgalanmalara uyum sağlama becerimiz, herkes için yaratıcılığı sürekli olarak mümkün kılmamızı ve küresel çapta müşterilerimize büyük değer sunmamızı sağlıyor. 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Norveç ve İsveç’te Creative Cloud ve Document Cloud planlarının fiyatlarında artış olacaktır. Mısır, Japonya, Güney Kore ve Türkiye için güncellenmiş fiyatlandırma 5 Mart 2024 tarihinden sonra uygulanacaktır.'

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