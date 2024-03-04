Hobi Olarak Kullanmak Hayal Oldu: Adobe Abonelik Ücretlerine %308 Zam Kapıda!
Hobi Olarak Kullanmak Hayal Oldu: Adobe Abonelik Ücretlerine %308 Zam Kapıda!
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Adobe yaptığı açıklama ile Photoshop, Illustrator, InDesign ve Premiere Pro gibi popüler uygulamaların yer aldığı Creative Cloud hizmetinin abonelik ücretlerine dünya genelinde zam yapılacağını duyurdu.
Creative Cloud ayrıca, kullanıcıların bu uygulamalarda oluşturdukları projeleri bulut ortamında saklama imkanı da sunuyor.
Türkiye'deki kullanıcılarına özel olarak gönderilen bilgilendirme mesajları ile Adobe, Türkiye'de Creative Cloud abonelik fiyatlarını 5 Mart itibarıyla önemli oranda artıracağını bildirdi.
Yapılacak bu zam, yurt dışındaki abonelik ücretlerine yapılan %9'luk artışın aksine Türkiye için %308 gibi dikkat çekici bir oranda.
Adobe Creative Cloud'un tüm uygulamalarını içeren paketin yeni fiyatları 5 Mart'tan itibaren aylık 190 TL yerine 777 TL, yıllık 2.290 TL yerine 10.350 TL olarak belirlendi.
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Yurt dışı fiyatlarına göre Türkiye'deki yeni abonelik ücretleri hala daha uygun olsa da hobi amaçlı Creative Cloud kullanıcıları için 777 TL'lik aylık ücret oldukça yüksek bir maliyet oluşturabilir.
Adobe'un bu oranda bir zam yapmasının arkasındaki temel sebep, küresel zam oranlarını uygularken dolar kurundaki dalgalanmaları da fiyatlandırmaya dahil etmesi olarak görülüyor.
Adobe'un konuyla ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde:
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