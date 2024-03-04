Apple'a Büyük Şok: iCloud'un Yasa Dışı Sunduğu Hizmete Yönelik Şirkete Toplu Dava Açıldı!

iCloud'da yalnızca 5GB ücretsiz alan sunulmasına rağmen Kısıtlı Dosyalar özelliği için iCloud kullanımını zorunlu kılması sebebiyle Apple'a karşı toplu bir dava açıldı. Bu durumun, iCloud'un bulut depolama alanında yaklaşık %70 pazar payı elde etmesine ve rakiplerinin önüne geçmesine imkan tanıdığı iddia ediliyor. Detaylar içerikte. 👇

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