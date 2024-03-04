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Apple'a Büyük Şok: iCloud'un Yasa Dışı Sunduğu Hizmete Yönelik Şirkete Toplu Dava Açıldı!

Apple'a Büyük Şok: iCloud'un Yasa Dışı Sunduğu Hizmete Yönelik Şirkete Toplu Dava Açıldı!

Apple
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 12:19

iCloud'da yalnızca 5GB ücretsiz alan sunulmasına rağmen Kısıtlı Dosyalar özelliği için iCloud kullanımını zorunlu kılması sebebiyle Apple'a karşı toplu bir dava açıldı. Bu durumun, iCloud'un bulut depolama alanında yaklaşık %70 pazar payı elde etmesine ve rakiplerinin önüne geçmesine imkan tanıdığı iddia ediliyor. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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iCloud hizmeti için kullanıcılarına yalnızca 5GB'lık ücretsiz depolama alanı sunan Apple’ın bu politikası şirket için hukuki sorunlara yol açabilir.

iCloud hizmeti için kullanıcılarına yalnızca 5GB'lık ücretsiz depolama alanı sunan Apple’ın bu politikası şirket için hukuki sorunlara yol açabilir.

Nitekim Apple'ın iCloud fiyatlandırmasını aşırı yükselterek neredeyse tamamen kar elde ettiği iddiasıyla karşı karşıya kaldığı bir toplu dava ABD'nin Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesine sunuldu.

Nitekim Apple'ın iCloud fiyatlandırmasını aşırı yükselterek neredeyse tamamen kar elde ettiği iddiasıyla karşı karşıya kaldığı bir toplu dava ABD'nin Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesine sunuldu.

Davaya göre Apple'ın mobil cihazları, kullanıcıların uygulama verilerine ve cihaz ayarlarına erişimi için yalnızca Apple'ın kendi bulut servisi olan iCloud'u kullanmalarını gerektiriyor.

Davaya göre Apple'ın mobil cihazları, kullanıcıların uygulama verilerine ve cihaz ayarlarına erişimi için yalnızca Apple'ın kendi bulut servisi olan iCloud'u kullanmalarını gerektiriyor.

Bu durum Apple'ın cihazları ile iCloud hizmetini yasa dışı bir şekilde entegre ettiğini ortaya koyuyor.

Bu durum Apple'ın cihazları ile iCloud hizmetini yasa dışı bir şekilde entegre ettiğini ortaya koyuyor.

İddialara göre bu zorunluluk, iCloud'un bulut depolama pazarında yaklaşık %70'lik bir pazar payı ile rakiplerinin önüne geçmesine olanak tanıyor.

İddialara göre bu zorunluluk, iCloud'un bulut depolama pazarında yaklaşık %70'lik bir pazar payı ile rakiplerinin önüne geçmesine olanak tanıyor.
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Davanın odak noktasında Apple'ın iCloud kullanımını zorunlu kılan herhangi bir teknolojik veya güvenlikle ilgili geçerli bir neden sunmaması yer alıyor.

Davanın odak noktasında Apple'ın iCloud kullanımını zorunlu kılan herhangi bir teknolojik veya güvenlikle ilgili geçerli bir neden sunmaması yer alıyor.

Davalılar Apple'ın bu politikayı sadece rekabeti sınırlamak ve iCloud'u diğer bulut platformlarına kıyasla daha cazip hale getirmek amacıyla uyguladığını öne sürüyor.

Davalılar Apple'ın bu politikayı sadece rekabeti sınırlamak ve iCloud'u diğer bulut platformlarına kıyasla daha cazip hale getirmek amacıyla uyguladığını öne sürüyor.

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