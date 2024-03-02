Yapay Zeka Her Yeri Ele Geçiriyor: Memuriyet Hayatı Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya!
Yapay Zeka Her Yeri Ele Geçiriyor: Memuriyet Hayatı Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya!
Yapay zekanın tehdit ettiği meslek gruplarına memuriyet de eklendi. İngiltere hükümeti, metin düzenleme görevlerinde sivil memurların yerini yapay zeka araçlarıyla doldurarak personel tasarrufu yapmayı hedefliyor. Detaylar içerikte. 👇
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Yapay zeka teknolojilerinin özellikle iş gücü yoğun sektörlerde insanların yerini alması uzun zamandır gündemde.
Ancak ChatGPT gibi devrim niteliğindeki sistemlerle birlikte artık zihinsel çaba gerektiren işler de yapay zeka tarafından üstlenilebiliyor.
İngiltere'de sivil hizmetlerde görev alan memurların yerine yapay zeka araçlarının devreye alınması amacıyla çalışmalar yürütülmekte. Bu çalışmalar bilgi özetleme, yasa teklifleri hakkında soruları toplama ve kamu danışmanlıklarına yanıt verme gibi görevleri kapsıyor.
Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere hazırlanan bu yapay zeka araçlarını yakında kamuoyuna tanıtmayı planlıyor.
Söz konusu araç paketinin, 25 sivil memurun üç ayda hazırlayabileceği çalışmaları çok daha kısa sürede tamamlayabildiği ifade ediliyor. Hükümet bu paketi oluşturabilmek için geçtiğimiz yıl Google, OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerle görüşmeler yapmıştı.
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Ayrıca hükümet, yapay zeka ofisinin bu yıl içinde personel sayısını 30'dan 70'e çıkarmayı, bütçesini ise 5 milyon pounddan 110 milyon pounda yükseltmeyi planlıyor.
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