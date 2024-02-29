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Elon Musk Yıllardır Merakla Beklenen Tesla Roadster Modeliyle İlgili Çok İddialı Açıklamalarda Bulundu!

Elon Musk Yıllardır Merakla Beklenen Tesla Roadster Modeliyle İlgili Çok İddialı Açıklamalarda Bulundu!

Tesla otomobil Elon Musk
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 13:10

Tesla CEO'su Elon Musk, yıllardır beklenen Tesla Roadster modeliyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 0'dan 100'e çıkış süresi, tasarımının benzersiz olacağı, evinizden daha çok seveceğiniz gibi iddialı söylemlerde bulunan Musk'ın ne kadar haklı çıkacağını zaman gösterecek. Detaylar içerikte. 👇

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Apple'ın elektrikli otomobil projesini askıya alması haberleri piyasayı sarsarken Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'nın Roadster modeli hakkında heyecan verici yeni detaylar paylaştı.

Apple'ın elektrikli otomobil projesini askıya alması haberleri piyasayı sarsarken Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'nın Roadster modeli hakkında heyecan verici yeni detaylar paylaştı.

Tesla ve SpaceX'in bu projede iş birliği yaptığını belirten Musk yeni Roadster ile ilgili iddialı açıklamalarda bulundu.

Tesla ve SpaceX'in bu projede iş birliği yaptığını belirten Musk yeni Roadster ile ilgili iddialı açıklamalarda bulundu.

'Bugün yeni Tesla Roadster'ın tasarım hedeflerini radikal biçimde artırdık. Bunun gibi başka bir otomobil olmayacak, eğer ona bir otomobil diyebilirseniz. Otomobilin üretim versiyonunun tasarımı hazır ve bu yıl sonunda tanıtılacak. Önümüzdeki yıl sevkiyatlara başlamayı hedefliyoruz.'

Musk, Roadster'ın 0'dan 100 km/s hıza sadece 1 saniyenin altında ulaşabildiğini belirtti. Resmi Tesla sitesinde ise Roadster'ın 0'dan 100 km/s hıza 2.1 saniyede çıkabildiği bilgisi yer alıyor.

Musk, Roadster'ın 0'dan 100 km/s hıza sadece 1 saniyenin altında ulaşabildiğini belirtti. Resmi Tesla sitesinde ise Roadster'ın 0'dan 100 km/s hıza 2.1 saniyede çıkabildiği bilgisi yer alıyor.

'Roadster'ın 0'dan 100 km/s hıza 1 saniyenin altında çıkabiliyor olması, onun hakkında en az dikkat çeken özellik.' 

Elon Musk ayrıca 19 yıl önce ilk şirketinin satışından elde ettiği gelirle Palo Alto'da bir ev mi yoksa McLaren F1 mi alacağına karar vermek zorunda kaldığını anlattı.

Elon Musk ayrıca 19 yıl önce ilk şirketinin satışından elde ettiği gelirle Palo Alto'da bir ev mi yoksa McLaren F1 mi alacağına karar vermek zorunda kaldığını anlattı.

'19 yıl önce, ilk şirketim satın alındığında, Palo Alto'da bir ev mi yoksa McLaren F1 (şimdiye kadarki en iyi araba) arasında karar vermek zorunda kaldım. McLaren F1'i ve arabadan çok daha ucuz olan küçük bir apartman dairesini satın aldım. Yeni Tesla Roadster her yönüyle tüm benzinli spor otomobilleri aşacak. Yeni Roadster'ı evinizden daha çok seveceksiniz.' 

İlk olarak 2006 yılında tanıtılan Tesla Roadster 2008-2012 yılları arasında Lotus Elise temelinde üretildi.

İlk olarak 2006 yılında tanıtılan Tesla Roadster 2008-2012 yılları arasında Lotus Elise temelinde üretildi.
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Elektrik motoru Tesla tarafından geliştirilen Roadster altı yıl önce de Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı ve aracın sürücü koltuğuna uzay kıyafeti giymiş Starman adı verilen bir model oturtuldu.

Elektrik motoru Tesla tarafından geliştirilen Roadster altı yıl önce de Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı ve aracın sürücü koltuğuna uzay kıyafeti giymiş Starman adı verilen bir model oturtuldu.

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