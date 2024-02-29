Elon Musk Yıllardır Merakla Beklenen Tesla Roadster Modeliyle İlgili Çok İddialı Açıklamalarda Bulundu!
Elon Musk Yıllardır Merakla Beklenen Tesla Roadster Modeliyle İlgili Çok İddialı Açıklamalarda Bulundu!
Tesla CEO'su Elon Musk, yıllardır beklenen Tesla Roadster modeliyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 0'dan 100'e çıkış süresi, tasarımının benzersiz olacağı, evinizden daha çok seveceğiniz gibi iddialı söylemlerde bulunan Musk'ın ne kadar haklı çıkacağını zaman gösterecek. Detaylar içerikte. 👇
Kaynak: 1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Apple'ın elektrikli otomobil projesini askıya alması haberleri piyasayı sarsarken Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'nın Roadster modeli hakkında heyecan verici yeni detaylar paylaştı.
Tesla ve SpaceX'in bu projede iş birliği yaptığını belirten Musk yeni Roadster ile ilgili iddialı açıklamalarda bulundu.
Musk, Roadster'ın 0'dan 100 km/s hıza sadece 1 saniyenin altında ulaşabildiğini belirtti. Resmi Tesla sitesinde ise Roadster'ın 0'dan 100 km/s hıza 2.1 saniyede çıkabildiği bilgisi yer alıyor.
Elon Musk ayrıca 19 yıl önce ilk şirketinin satışından elde ettiği gelirle Palo Alto'da bir ev mi yoksa McLaren F1 mi alacağına karar vermek zorunda kaldığını anlattı.
İlk olarak 2006 yılında tanıtılan Tesla Roadster 2008-2012 yılları arasında Lotus Elise temelinde üretildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Elektrik motoru Tesla tarafından geliştirilen Roadster altı yıl önce de Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı ve aracın sürücü koltuğuna uzay kıyafeti giymiş Starman adı verilen bir model oturtuldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda