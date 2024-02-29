Elon Musk Yıllardır Merakla Beklenen Tesla Roadster Modeliyle İlgili Çok İddialı Açıklamalarda Bulundu!

'19 yıl önce, ilk şirketim satın alındığında, Palo Alto'da bir ev mi yoksa McLaren F1 (şimdiye kadarki en iyi araba) arasında karar vermek zorunda kaldım. McLaren F1'i ve arabadan çok daha ucuz olan küçük bir apartman dairesini satın aldım. Yeni Tesla Roadster her yönüyle tüm benzinli spor otomobilleri aşacak. Yeni Roadster'ı evinizden daha çok seveceksiniz.'