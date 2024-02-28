Lenovo Son Dönemlerdeki En İnovatif Ürünü Olan Şeffaf Ekranlı Dizüstü Bilgisayarını Duyurdu!
Lenovo Son Dönemlerdeki En İnovatif Ürünü Olan Şeffaf Ekranlı Dizüstü Bilgisayarını Duyurdu!
Lenovo, son zamanlarda piyasaya sürdüğü şeffaf ekranlı dizüstü bilgisayar konseptiyle dikkat çekiyor. Bu yenilikçi ürün tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarsa da henüz seri üretim aşamasına geçip geçmeyeceği konusunda bir netlik yok. Detaylar içerikte. 👇
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Lenovo, teknoloji dünyasına yenilik getiren bir ürünle yine gündemde. Firma, Mobile World Congress etkinliğinde "Lenovo ThinkBook Transparent" ismini verdiği, şeffaf ekran paneline sahip bir dizüstü bilgisayarını tanıttı.
Henüz konsept aşamasında olan bu ürün tamamen şeffaf bir ekran ile donatılmış durumda. Ekranın kasaya bağlandığı noktada minimal bir çerçeve bulunuyor ve alt kasa da kısmen şeffaflığa sahip.
Lenovo bu dizüstü bilgisayarında dokunmatik bir tuş takımı kullanarak bu alanın aynı zamanda bir çizim panosu olarak işlev görmesini sağlıyor. Mikro LED teknolojisiyle güçlendirilmiş 17.3 inç boyutundaki ekran 1.000 nit tepe parlaklık değeri sunuyor.
Lenovo şeffaf ekranın görüntü kalitesini olumsuz etkilemediğini, hatta dış mekanlarda bile kullanım için uygun olduğunu belirtiyor. Ayrıca bu dizüstü bilgisayarın arka kısmında bulunan kamera, cihazın arkasındaki görüntülerle etkileşime girmesine olanak tanıyarak artırılmış gerçeklik desteği sağlıyor.
Windows 11 işletim sistemini kullanan Lenovo ThinkBook Transparent, işletim sisteminin yapay zeka ile ilgili tüm özelliklerini destekliyor.
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Lenovo, ayrıca bu konsept için özel yapay zeka özellikleri geliştirdi. Dizüstü bilgisayarın kamerası görüntüyü arka plana dönüştürebiliyor, eksik kısımları tamamlayabiliyor ve çeşitli efektler oluşturabiliyor.
Bu yenilikçi dizüstü bilgisayarın seri üretimine ne zaman geçileceği ve fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
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