Lenovo Son Dönemlerdeki En İnovatif Ürünü Olan Şeffaf Ekranlı Dizüstü Bilgisayarını Duyurdu!

Lenovo, son zamanlarda piyasaya sürdüğü şeffaf ekranlı dizüstü bilgisayar konseptiyle dikkat çekiyor. Bu yenilikçi ürün tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarsa da henüz seri üretim aşamasına geçip geçmeyeceği konusunda bir netlik yok. Detaylar içerikte. 👇

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