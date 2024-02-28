Epic Games'e Siber Saldırı İddiası: 200 GB Dahili Verinin Çalındığı Söyleniyor
Epic Games'e Siber Saldırı İddiası: 200 GB Dahili Verinin Çalındığı Söyleniyor
Verdiği ücretsiz oyunlarla ve halen Türk lirası desteğini korumasıyla tanınan sevdiğimiz platform Epic Games'in hacklendiği iddia ediliyor. Yaklaşık 200 gigabayt dahili veriye ulaştığını iddia eden yazılım çetesi, Epic'e savaş açmış gibi görünüyor.
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Biz onu ücretsiz oyunlarıyla sevdik.
Mogilevich ismiyle bilinen bir fidye yazılım çetesi, Epic Games'i hacklediğini iddia ediyor.
Epic Games ise cevabı hemen verdi;
Çete 4 Mart gününe kadar süre tanıdı.
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