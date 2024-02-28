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Epic Games'e Siber Saldırı İddiası: 200 GB Dahili Verinin Çalındığı Söyleniyor

Epic Games'e Siber Saldırı İddiası: 200 GB Dahili Verinin Çalındığı Söyleniyor

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 16:54

Verdiği ücretsiz oyunlarla ve halen Türk lirası desteğini korumasıyla tanınan sevdiğimiz platform Epic Games'in hacklendiği iddia ediliyor. Yaklaşık 200 gigabayt dahili veriye ulaştığını iddia eden yazılım çetesi, Epic'e savaş açmış gibi görünüyor.

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Biz onu ücretsiz oyunlarıyla sevdik.

Biz onu ücretsiz oyunlarıyla sevdik.

Her perşembe günü verdiği ücretsiz oyunlarla adından sıkça söz ettiren Epic Games, ayrıca Unreal Engine oyun motoru ve Fortnite markasıyla da oyun dünyasına damga vurmaya devam eden bir şirket.

Mogilevich ismiyle bilinen bir fidye yazılım çetesi, Epic Games'i hacklediğini iddia ediyor.

Mogilevich ismiyle bilinen bir fidye yazılım çetesi, Epic Games'i hacklediğini iddia ediyor.

Verilerin satılık olduğunu belirten çete, 189 GB'lık e-posta, şifre, kullanıcı adı ve ödeme yöntemleri gibi kişisel bilgilerin de ellerinde olduğunu belirtiyor. Yabancı kaynaklara konuşan bu yazılımcı çete, bu verileri satın almak isteyenler için uygun ortamın sağlanacağını bile söylemiş durumda.

Epic Games ise cevabı hemen verdi;

Epic Games ise cevabı hemen verdi;

'Araştırıyoruz ancak şu anda bu iddiaların meşru olduğuna dair bir kanıt yok.' Diyen şirket yetkilileri, 'Mogilevich, Epic ile temasa geçmedi veya bu iddiaların doğruluğuna dair herhangi bir kanıt sunmadı.' diye de ekleme yapıyor.

Çete 4 Mart gününe kadar süre tanıdı.

Çete 4 Mart gününe kadar süre tanıdı.

Şayet bu bilgileri satın almak isteyenlere 4 Mart'a kadar izin veren yazılım çetesi, bu tarihten sonra verilere ne olacağı hakkında herhangi bir paylaşımda bulunmadı. Ancak Epic Games'in söylediklerine göre bu durum hakkında henüz kesin bir kanıt bulunmuyor.

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