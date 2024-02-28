Epic Games'e Siber Saldırı İddiası: 200 GB Dahili Verinin Çalındığı Söyleniyor

'Araştırıyoruz ancak şu anda bu iddiaların meşru olduğuna dair bir kanıt yok.' Diyen şirket yetkilileri, 'Mogilevich, Epic ile temasa geçmedi veya bu iddiaların doğruluğuna dair herhangi bir kanıt sunmadı.' diye de ekleme yapıyor.