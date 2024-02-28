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Nintendo Yeni Bir Dava İle Gündeme Geldi! Yuzu Emülatörünün Başı Dertte!

Nintendo Yeni Bir Dava İle Gündeme Geldi! Yuzu Emülatörünün Başı Dertte!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 16:01

Nintendo oyunlarını oynayabildiğiniz Yuzu emülatörü, bugün ortaya çıkan haberlere göre sıkıntılı bir sürece girebilir.

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Nintendo, Switch emülatörü Yuzu'ya dava açıyor.

Nintendo, Switch emülatörü Yuzu'ya dava açıyor.

Nintendo Switch'in en stabil emülatörü olan Yuzu, Nintendo'nun yeni hedefi konumuna geldi. Switch oyunlarını bilgisayar üzerinde oynamanıza olanak sağlayan bu emülatör, uzun süredir kullanılmaya devam ediyor. Birçok oyuncu da bu durumdan dolayı Switch satın almak yerine bu emülatör aracılığıyla oyunları deneyimleyebiliyor.

Bu davanın amacı korsan oyunculuğu engellemek.

Bu davanın amacı korsan oyunculuğu engellemek.

Nintendo'nun iddialarına göre Yuzu emülatörü, Switch konsolunun şifrelemelerini kırıyor ve korsana yönlendiriyor. Bu da doğal olarak korsan oyunculuğun artmasına ve şirket gelirlerinin azalmasına neden oluyor. Bu nedenle de Nintendo, Yuzu emülatörünün geliştiricisine dava açıyor.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, emülatör aracılığı ile 1 milyon oyuncuya ulaşmıştı.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, emülatör aracılığı ile 1 milyon oyuncuya ulaşmıştı.

2023 yılının en iyi oyunlarından olan Tears of the Kingdom, Yuzu emülatörü sayesinde resmî çıkış tarihinden önce milyonlarca oyuncuya ulaşmıştı. Bu durum da Nintendo tarafını bir hayli kızdırmıştı fakat o dönem herhangi bir adım atılmamıştı.

Açılan bu dava, oyuncular tarafından tepki topladı.

Açılan bu dava, oyuncular tarafından tepki topladı.

Nintendo'nun açtığı bu dava, bir kesim oyuncu tarafından tepkiyle karşılandı. Davanın mantıksız olduğunu öne süren oyuncular, bu davanın bir sonuca varmayacağını düşünüyor. Nintendo ise maddi tazminat ve emülatörün kapanması yönünde adımların atılacağını belirtti.

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