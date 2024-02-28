Nintendo Yeni Bir Dava İle Gündeme Geldi! Yuzu Emülatörünün Başı Dertte!
Nintendo Yeni Bir Dava İle Gündeme Geldi! Yuzu Emülatörünün Başı Dertte!
Nintendo oyunlarını oynayabildiğiniz Yuzu emülatörü, bugün ortaya çıkan haberlere göre sıkıntılı bir sürece girebilir.
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Nintendo, Switch emülatörü Yuzu'ya dava açıyor.
Bu davanın amacı korsan oyunculuğu engellemek.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, emülatör aracılığı ile 1 milyon oyuncuya ulaşmıştı.
Açılan bu dava, oyuncular tarafından tepki topladı.
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