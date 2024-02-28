Nintendo Yeni Bir Dava İle Gündeme Geldi! Yuzu Emülatörünün Başı Dertte!

Nintendo'nun iddialarına göre Yuzu emülatörü, Switch konsolunun şifrelemelerini kırıyor ve korsana yönlendiriyor. Bu da doğal olarak korsan oyunculuğun artmasına ve şirket gelirlerinin azalmasına neden oluyor. Bu nedenle de Nintendo, Yuzu emülatörünün geliştiricisine dava açıyor.