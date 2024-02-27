Stardew Valley Bugüne Kadar 30 Milyon Adet Satmış: 1.6 Güncellemesi İse Yolda!
Stardew Valley Bugüne Kadar 30 Milyon Adet Satmış: 1.6 Güncellemesi İse Yolda!
2016 yılında hayatımıza giren ve tüm oyuncular tarafından çok fazla sevilen Stardew Valley'in bugüne kadar toplamda 30 milyon adet sattığı ortaya çıktı.
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Stardew Valley 2016 yılında hayatımıza girmişti.
İster tek başınıza, isterseniz arkadaşlarınızla.
Bugüne kadar toplamda 30 milyon kopya satmış.
Çok beklenen 1.6 güncellemesi ise yolda!
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