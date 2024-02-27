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Stardew Valley Bugüne Kadar 30 Milyon Adet Satmış: 1.6 Güncellemesi İse Yolda!

Stardew Valley Bugüne Kadar 30 Milyon Adet Satmış: 1.6 Güncellemesi İse Yolda!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 16:00

2016 yılında hayatımıza giren ve tüm oyuncular tarafından çok fazla sevilen Stardew Valley'in bugüne kadar toplamda 30 milyon adet sattığı ortaya çıktı.

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Stardew Valley 2016 yılında hayatımıza girmişti.

Stardew Valley 2016 yılında hayatımıza girmişti.

ConcernedApe tarafından geliştirilen bu yaşam/çiftçilik simülasyonu oyun, 2016 yılında piyasaya sürüldüğünde sadece iki ayda 1 milyon adet satmayı başararak kendi açısından bir rekor kırmıştı.

İster tek başınıza, isterseniz arkadaşlarınızla.

İster tek başınıza, isterseniz arkadaşlarınızla.

Oldukça geniş bir oyun yapısı sunan Stardew Valley, hem yaşam hem de çiftçilik simülasyonu olarak görülebilir. İçerisinde sayısız görev ve ek içeriğin bulunduğu oyuna sürekli güncelleme gelmesi de oyuncuların mutlu olmasını sağlıyor.

Bugüne kadar toplamda 30 milyon kopya satmış.

Bugüne kadar toplamda 30 milyon kopya satmış.

2016 yılından bu yana geçen 8 senelik süreçte Stardew Valley'in toplamda 30 milyon adet sattığı açıklandı. Bu satış rakamının sadece 19 milyonu ise PC tarafından geliyor. Geri kalan satış rakamları ise iOS, Android, Nintendo Switch ve PlayStation 4 gibi konsollardan geliyor.

Çok beklenen 1.6 güncellemesi ise yolda!

Çok beklenen 1.6 güncellemesi ise yolda!

PC için 19 Mart tarihinde gelecek güncelleme, daha sonra ise konsol veya diğer platformlar için sunulacak. Güncelleme içerisinde gelecek yenilikler ise şu şekilde;

  • Yeni bir büyük festival

  • İki adet yeni minik festival

  • Yeni öğeler ve crafting şemaları 

  • 100'den fazla yeni diyalog içeriği

  • Kasaba halkı için kışlık kıyafetler

  • PC'de 8 kişiye kadar çok oyunculu destek 

  • Yeni çiftlik türü

  • Yeni gizemler

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