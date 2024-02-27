Stardew Valley Bugüne Kadar 30 Milyon Adet Satmış: 1.6 Güncellemesi İse Yolda!

2016 yılından bu yana geçen 8 senelik süreçte Stardew Valley'in toplamda 30 milyon adet sattığı açıklandı. Bu satış rakamının sadece 19 milyonu ise PC tarafından geliyor. Geri kalan satış rakamları ise iOS, Android, Nintendo Switch ve PlayStation 4 gibi konsollardan geliyor.