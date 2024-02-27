Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Elden Ring Geri Döndü!
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Elden Ring Geri Döndü!
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1. CS2 epeyce uzak kaldıktan sonra son haftalarda yeniden lider.
2. Galaksiye demokrasi getirme işi fena sardı.
3. Elden Ring geri döndü!
4. Elden Ring'i ise haliyle DLC paketi Shadow of Erdtree takip ediyor.
5. Bu haftanın sürprizlerinden biri ise Last Epoch
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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