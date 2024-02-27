Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Elden Ring Geri Döndü!

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Elden Ring Geri Döndü!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
27.02.2024 - 12:23

Steam Türkiye'de haftanın en çok satanları ortaya çıktı. Gelin geçtiğimiz hafta Türkiye'deki oyuncular olarak cüzdanlarımızı en çok hangi oyun için boşaltmışız birlikte bir göz atalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. CS2 epeyce uzak kaldıktan sonra son haftalarda yeniden lider.

1. CS2 epeyce uzak kaldıktan sonra son haftalarda yeniden lider.

2024 yılı geçen yılı aratmayacak şekilde hızlı başladı. Arka arkaya patlayan bombalardan ise en etkilisi haftalarca hem global hem de yerel listelerde birincilik koltuğunu kapan Palworld oldu. CS2 ise adeta 'herkes gider ben kalırım' diyerek bu hafta yine birincilikte.

2. Galaksiye demokrasi getirme işi fena sardı.

2. Galaksiye demokrasi getirme işi fena sardı.

Elbette Helldivers 2'den bahsediyoruz. Çıkışıyla müthiş bir başarı yakalayan oyunumuz yılın sürprizlerinden oldu. Co-op ounanışı da destekleyen yapısına ek olarak eğlenceli oynanışı ve vadettikleriyle de öne çıkan yapım geçtiğimiz haftadan bu yana üç sıra birden yükselmeyi başardı.

3. Elden Ring geri döndü!

3. Elden Ring geri döndü!

2022 yılında oyun dünyasında bomba etkisi yaratan, Souls türüne uzak oyuncuların dahi ilgisini çekmeyi başarmış olan Elden Ring yeni DLC paketinin yarattığı heyecanla tam 58 sıra birden yükselerek kendini üçüncü sıraya konumlandırdı.

4. Elden Ring'i ise haliyle DLC paketi Shadow of Erdtree takip ediyor.

4. Elden Ring'i ise haliyle DLC paketi Shadow of Erdtree takip ediyor.

Şimdilik 25,99 dolarlık fiyatı ile ön sipariş sürecinde olan ve oyuna yeni silahlar, yeni düşmanlar ve yeni bir hikaye ekleyecek olan ek paket 20 Haziran tarihinde karşımızda olacak.

5. Bu haftanın sürprizlerinden biri ise Last Epoch

5. Bu haftanın sürprizlerinden biri ise Last Epoch

Bu hafta çıkan ve çıkar çıkmaz hatırı sayılır bir popülerlik yakalamış olan Last Epoch sunduğu 15 karakter sınıfı ve hızlı aksiyonuna ek olarak evreni ile de dikkat çeken bir yapım. Oyunun fiyatı ise 18 dolar.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • PUBG: Battlegrounds

  • EA Sports FC 24

  • Black Desert

  • NBA 2K24

  • Call of Duty

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın