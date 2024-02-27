Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Elden Ring Geri Döndü!

2024 yılı geçen yılı aratmayacak şekilde hızlı başladı. Arka arkaya patlayan bombalardan ise en etkilisi haftalarca hem global hem de yerel listelerde birincilik koltuğunu kapan Palworld oldu. CS2 ise adeta 'herkes gider ben kalırım' diyerek bu hafta yine birincilikte.