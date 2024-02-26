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Agalarla Erkeksi Çığlıklardan Yıllık Oyun Haracına Haftanın En Komik Steam Yorumları

Agalarla Erkeksi Çığlıklardan Yıllık Oyun Haracına Haftanın En Komik Steam Yorumları

Croft
Croft - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 19:18

Oyun aşkları ve bazen de sinirleri ile mizahı birlikte harmanlayan oyunculardan sendromsuz bir pazartesi yaşatacak haftanın en komik Steam yorumlarına birlikte dalalım.

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1. En azından bu oyunda başarısız olunca indirip arka koltuğa oturtmuyorlar. 🥲

1. En azından bu oyunda başarısız olunca indirip arka koltuğa oturtmuyorlar. 🥲

Oyun: City Car Driving

2. Bilen bilir, memleketten gelen fıstık sadece FM'nin kupa maçlarında dolaptan çıkar. FM işte öyle bir oyundur.

2. Bilen bilir, memleketten gelen fıstık sadece FM'nin kupa maçlarında dolaptan çıkar. FM işte öyle bir oyundur.

Oyun: Football Manager 24

3. Hala yalnızlıktan şikayet edenler utanır mı? Millet oyun lobisinde emoji göndererek kısmet buluyor.

3. Hala yalnızlıktan şikayet edenler utanır mı? Millet oyun lobisinde emoji göndererek kısmet buluyor.

Oyun: Placid Plastic Duck Simulator

4. Ben acaba farklı bir oyunu mu oynadım ya?

4. Ben acaba farklı bir oyunu mu oynadım ya?

Oyun: Assassin's Creed: Black Flag

5. Online oyunlardaki en az milliyetçi Türk oyuncu. 👇

5. Online oyunlardaki en az milliyetçi Türk oyuncu. 👇

Oyun: War Thunder

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6. Ayy harika! Hep fersah fersah uzaktaki yerlere demokrasi getirmek istemişimdir. ❤️

6. Ayy harika! Hep fersah fersah uzaktaki yerlere demokrasi getirmek istemişimdir. ❤️

Oyun: Helldivers 2

7. Ahh aşk...

7. Ahh aşk...

Oyun: My Dream Setup

8. ✨Erkeksi çığlıklar✨

8. ✨Erkeksi çığlıklar✨

Oyun: Escape the Backrooms

9. Bu yorumu annem mi yaptı acaba?

9. Bu yorumu annem mi yaptı acaba?

Oyun: House Flipper

10. Böylesi niş bir hedef kitle inanılmaz değil mi?

10. Böylesi niş bir hedef kitle inanılmaz değil mi?

Oyun: Supermarket Simulator

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11. Neden? Hakikaten neden yani?

11. Neden? Hakikaten neden yani?

Oyun: Kebab Chefs Restaurant Simulator

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