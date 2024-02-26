Agalarla Erkeksi Çığlıklardan Yıllık Oyun Haracına Haftanın En Komik Steam Yorumları
Agalarla Erkeksi Çığlıklardan Yıllık Oyun Haracına Haftanın En Komik Steam Yorumları
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. En azından bu oyunda başarısız olunca indirip arka koltuğa oturtmuyorlar. 🥲
2. Bilen bilir, memleketten gelen fıstık sadece FM'nin kupa maçlarında dolaptan çıkar. FM işte öyle bir oyundur.
3. Hala yalnızlıktan şikayet edenler utanır mı? Millet oyun lobisinde emoji göndererek kısmet buluyor.
4. Ben acaba farklı bir oyunu mu oynadım ya?
5. Online oyunlardaki en az milliyetçi Türk oyuncu. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Ayy harika! Hep fersah fersah uzaktaki yerlere demokrasi getirmek istemişimdir. ❤️
7. Ahh aşk...
8. ✨Erkeksi çığlıklar✨
9. Bu yorumu annem mi yaptı acaba?
10. Böylesi niş bir hedef kitle inanılmaz değil mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Neden? Hakikaten neden yani?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda