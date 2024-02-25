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GTA 6'nın İlk Radyo Şarkısı Sızdırıldı: Spotify Listesinde Ortaya Çıktı

GTA 6'nın İlk Radyo Şarkısı Sızdırıldı: Spotify Listesinde Ortaya Çıktı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 00:23

Aralık ayındaki fragmanından sonra ortalığı kasıp kavuran ve izlenme rekorları kıran GTA 6 fragmanından sonra sızıntılar ve söylentiler de bir hayli artmıştı hatırlarsanız. Ancak şimdiki durum biraz farklı, zira oyunda yer alacak bir şarkının ismi belli olmuş durumda. Hatta söylentilere göre bu şarkı ikinci fragmanın ana müziği olacak. 

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GTA 6 karmaşası sürmeye devam ediyor.

GTA 6 karmaşası sürmeye devam ediyor.

Fragmanı ile izlenme rekorları kıran GTA 6 hakkında söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Önce ikinci fragmanın Nisan ayında çıkacağı söylenirken şimdi ise oyunda yer alan bir şarkının ismi belli olmuş durumda. Öyle görünüyor ki GTA 6 bizlere nostalji üstüne nostalji yaşatacak. Neden mi? Buyurun;

Anita Ward - Ring My Bell (1979)

Anita Ward - Ring My Bell (1979)

Resmi bir açıklama olmasa bile bu şarkının oyun içerisinde yer alacağını biliyoruz. Muhtemelen bir radyo şarkısı olacak Ring My Bell, 1979 yılında piyasaya sürülmüş bir şarkı ve şu an Spotify kapağında GTA 6 logosunu görebiliyorsunuz.

Sanatçının ana sayfasında da GTA 6 logosu yer alıyor.

Sanatçının ana sayfasında da GTA 6 logosu yer alıyor.

Belki hesabı çalınmış bile olabilir ancak bunun çok düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyoruz. Sanatçının Spotify sayfasına giderek sizlerde kendi gözlerinizle GTA 6 logolarını görebilirsiniz.

Şarkıyla birlikte Vice City sokaklarında gezmek mantıklı görünüyor.

Şarkıyla birlikte Vice City sokaklarında gezmek mantıklı görünüyor.

Özellikle şarkıyı dinlerken kendinizi Vice City sokaklarında hayal ederseniz ortaya mantıklı bir söylentinin çıktığını görebilirsiniz. Muhtemelen Ring My Bell, oyunda nostaljik şarkılar çalan bir radyoda yer alacak.

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