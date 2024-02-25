GTA 6'nın İlk Radyo Şarkısı Sızdırıldı: Spotify Listesinde Ortaya Çıktı

Aralık ayındaki fragmanından sonra ortalığı kasıp kavuran ve izlenme rekorları kıran GTA 6 fragmanından sonra sızıntılar ve söylentiler de bir hayli artmıştı hatırlarsanız. Ancak şimdiki durum biraz farklı, zira oyunda yer alacak bir şarkının ismi belli olmuş durumda. Hatta söylentilere göre bu şarkı ikinci fragmanın ana müziği olacak.

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