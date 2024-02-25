Suicide Squad: Kill The Justice League İçerisinde Yer Alan 10 Easter Egg

2022 yılında vefat eden ve yıllarca Batman'i seslendiren Kevin Conroy'un bir anıtı ve başka bir tarafta ise 2023 yılında vefat eden Batman: Arkham Asylum'da yer alan Harley Quinn'in seslendirmeni Arleen Sorkin'in anıtı. Bu iki güzel aktöre yapılan gönderme belki de oyunun en anlamlısı.