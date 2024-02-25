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Suicide Squad: Kill The Justice League İçerisinde Yer Alan 10 Easter Egg

Suicide Squad: Kill The Justice League İçerisinde Yer Alan 10 Easter Egg

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 12:26

Suicide Squad: Kill The Justice League, çıktığı tarihten bu yana beklentilerin altında kalan ve hem oyuncuların hem de eleştirmenlerin pek fazla sevemediği bir yapım oldu. Ancak bu listede oyunun biraz dışına çıkıp sadece içerdiği göndermelerden bahsetmek istiyoruz!

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1. Peacemaker grafitileri

1. Peacemaker grafitileri

2021 yılında çıkan Suicide Aquad filminde ve 2022'deki Peacemaker dizisiyle gönüllerde taht kuran DC karakteri, elbette Kill The Justice League içerisinde de yer alıyor. Şehrin etrafında onun hakkında birçok grafiti ve çıkartmayı görebilirsiniz.

2. Black Manta grafitileri

2. Black Manta grafitileri

Aquaman filmlerinden aşina olduğumuz kötü adam Black Manta'nın da şehrin etrafında birçok grafitisi ve çıkartması bulunabiliyor. Bazı kullanıcılar ise bu duvar çıkartmalarını bir ek pakete yoruyor ve Black Manta'nın oyuna eklenmesinin an meselesi olduğunu belirtiyor.

3. Arkham müzesi

3. Arkham müzesi

Batman: Arkham Asylum'dan aşina olduğumuz ve bir serinin başlangıç yeri olan Akham müzesini Kill The Justice League içerisinde bulabiliyorsunuz. Bu müze içerisinde serinin önceki oyunlarında yaşanan olayları tanıtan bazı heykeller, nesneler ve hikayeler bulunuyor.

4. Büyücü Zatanna

4. Büyücü Zatanna

Metropolis etrafında bulabileceğiniz bazı panolarda Zatanna hakkındaki afişlere rastlayacaksınız. Bu karaktere daha önceki Batman oyunlarında da birçok gönderme yapılmıştı. Fakat Kill The Justice League içerisinde neden bir gönderme yapıldığı henüz çözülemedi.

5. Kevin Conroy ve Arleen Sorkin'e saygı anıtı

5. Kevin Conroy ve Arleen Sorkin'e saygı anıtı

2022 yılında vefat eden ve yıllarca Batman'i seslendiren Kevin Conroy'un bir anıtı ve başka bir tarafta ise 2023 yılında vefat eden Batman: Arkham Asylum'da yer alan Harley Quinn'in seslendirmeni Arleen Sorkin'in anıtı. Bu iki güzel aktöre yapılan gönderme belki de oyunun en anlamlısı.

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6. Adalet Birliği'nde tanıdık yüzler

6. Adalet Birliği'nde tanıdık yüzler

Oyunun belirli bir görev aşamasında karşınıza çıkan Adalet Birliği tablosunda tanıdık yüzler yer alıyor. Örneğin The Flash'e dikkatlice bakarsanız kızıl saçlarıyla ünlenmiş olan Wally West'e bir gönderme içerdiğini anlayabilirsiniz.

7. Blue Beetle göndermesi

7. Blue Beetle göndermesi

2023 yılında filmi çıkan ve ortalama bir yapım olarak görülen Blue Beetle filmine de bir gönderme bulunuyor. Karakterin ikametgahı olarak sayılabilecek bir lokasyonu Metropolis şehri içerisinde görmeniz mümkün. Ancak onun oyunda yer almadığını biliyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda eklenir diye düşündük.

8. Batman her zaman takipte!

8. Batman her zaman takipte!

Oyun içerisinde Batman'in kötücül bir karaktere dönüştüğünüzü öğrendikten sonra işler daha ürpertici bir hal alıyor. Çünkü herhangi bir görevi yaparken veya sadece sokakta gezerken bazen üzerinizde uçan yarasa gölgesini görebilir, veya kafanızı yukarı kaldırdığınızda çatının tepesinden sizi izleyen Batman'i görebilirsiniz. O sizi araştırıyor ve gözlemliyor olacak.

9. Uçurtma Adam

9. Uçurtma Adam

Batman'in komik düşmanlarından birisi olan Uçurtma Adam, Kill The Justice League içerisinde yer alıyor. Tabii kendisi değil, ezilmiş hali! Onu bir duvar arasında ezilmiş olarak bulabilmeniz mümkün.

10. Hapishane numaraları

10. Hapishane numaraları

Oyunun henüz en başında karakterlerin üzerinde gördüğümüz hapishane kıyafetlerinin numaraları, bu karakterlerin çizgi romanlarda göründüğü ilk numaraları temsil ediyor. 

  • Harley Quinn (12-09-93) - 1993 yılı The Batman Adventures #12 sayısı

  • Captain Boomerang (117-12-60) - 1960 yılı The Flash #17 sayısı

  • Deadshot (59-06-50) - 1950 yılı Batman #59 sayısı

  • King Shark (001094) - 1994 yılı Superboy ilk sayısı

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