Suicide Squad: Kill The Justice League İçerisinde Yer Alan 10 Easter Egg
Suicide Squad: Kill The Justice League İçerisinde Yer Alan 10 Easter Egg
Suicide Squad: Kill The Justice League, çıktığı tarihten bu yana beklentilerin altında kalan ve hem oyuncuların hem de eleştirmenlerin pek fazla sevemediği bir yapım oldu. Ancak bu listede oyunun biraz dışına çıkıp sadece içerdiği göndermelerden bahsetmek istiyoruz!
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1. Peacemaker grafitileri
2. Black Manta grafitileri
3. Arkham müzesi
4. Büyücü Zatanna
5. Kevin Conroy ve Arleen Sorkin'e saygı anıtı
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6. Adalet Birliği'nde tanıdık yüzler
7. Blue Beetle göndermesi
8. Batman her zaman takipte!
9. Uçurtma Adam
10. Hapishane numaraları
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