Lethal Company İçerisinde Kullanabileceğiniz En İyi 7 Silahı Söylüyoruz!
Lethal Company İçerisinde Kullanabileceğiniz En İyi 7 Silahı Söylüyoruz!
Son dönemlerin en popüler çevrimiçi eşli korku oyunu olan Lethal Company içerisinde kullanabileceğiniz en iyi 7 silahı sizlere sunuyoruz! Bu listedeki silahların her biri sizi daha taktiksel veya avantajlı yapacak!
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7. Extension Ladder
6. Radar Booster
5. Stun Grenade
4. Zap Gun
3. Stop Sign
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2. Shovel
1. Double-Barrel Shotgun
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