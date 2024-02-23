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Lethal Company İçerisinde Kullanabileceğiniz En İyi 7 Silahı Söylüyoruz!

Lethal Company İçerisinde Kullanabileceğiniz En İyi 7 Silahı Söylüyoruz!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 14:01

Son dönemlerin en popüler çevrimiçi eşli korku oyunu olan Lethal Company içerisinde kullanabileceğiniz en iyi 7 silahı sizlere sunuyoruz! Bu listedeki silahların her biri sizi daha taktiksel veya avantajlı yapacak!

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7. Extension Ladder

7. Extension Ladder

Terminal'den 60 kredi karşılığında satın alınabilen merdiven, bazı oyuncuların bildiği üzere silah olarak da kullanılabiliyor. Normal şartlarda daha farklı işe yarayan bu merdiven, özellikle belirli bir mesafeden düşmanlara yüksek hasarlar verebiliyor.

6. Radar Booster

6. Radar Booster

Terminal içerisinden 50 krediyle alınabilen radar, aslında labirentlerde yol bulmak için veya düşmanları kandırmak için kullanılan bir alet. Fakat düşmanları belirli saniyeler içerisinde kör edebilme kabiliyeti sayesinde bu listeye girmeye hak kazanıyor kendisi.

5. Stun Grenade

5. Stun Grenade

Düşmanları belirli bir süre boyunca sersemletmeye yarayan bu bomba, Terminal üzerinden 40 kredi karşılığında satın alınabiliyor. Aslında Flaş bombası da aynı işlevi görüyor ancak onu her zaman bulmak pek kolay olmayabiliyor. Bu bomba sayesinde düşmanları belirli bir miktar sersemletebilir veya yakınında patlattığınız zaman ufak da olsa hasar verebilirsiniz.

4. Zap Gun

4. Zap Gun

Zap silahı, Terminal'de 400 kredilik bir satışa sahip ve fiyatı yüksek olsa bile etkisi de bir o kadar fazla. Düşmanları sersemletebildiğiniz bu silah, oldukça yüksek bir elektrik kapasitesine sahip. Kullanımı bittikten sonra şarj edilmesi gerekiyor ve düşmanlara karşı kullanılırken kilitleme sistemi de aktif olarak çalışıyor.

3. Stop Sign

3. Stop Sign

'Dur levhası ne kadar etkili olabilir ki?' demeyin, ufak hasarlar verse bile bulunması kolay ve taşıması da zor olmayan bu uyarı levhaları, özellikle sığınak örümcekleri ve tuzak pireleri gibi düşmanlara karşı oldukça etkili olabiliyor. Bir seferden fazla kullanımda ise bahsettiğimiz düşmanları yok edebilme kabiliyetine sahip.

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2. Shovel

2. Shovel

Oyun içerisinde ana silah olarak kabul edilen kürek, Terminal içerisinden de 30 kredi karşılığında satın alınabiliyor. Dur levhası ile neredeyse aynı hasara sahip olan kürek, ondan farklı olarak daha hafif bir sistemle oyunculara hız avantajı sağlayabiliyor.

1. Double-Barrel Shotgun

1. Double-Barrel Shotgun

Nutcracker karakterinden düşen bu silah, oyundaki en güçlü silah olarak kabul ediliyor. Çoğu düşmanı tek vuruşta yenebileceğiniz bu pompalı tüfek, aynı zamanda mermi kapasitesinin az olmasıyla da stratejik kullanımda ön plana çıkıyor. Daha fazla mermi için Nutcracker'dan düşenleri toplamaya özen göstermeniz gerekiyor.

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