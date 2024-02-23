Lethal Company İçerisinde Kullanabileceğiniz En İyi 7 Silahı Söylüyoruz!

Zap silahı, Terminal'de 400 kredilik bir satışa sahip ve fiyatı yüksek olsa bile etkisi de bir o kadar fazla. Düşmanları sersemletebildiğiniz bu silah, oldukça yüksek bir elektrik kapasitesine sahip. Kullanımı bittikten sonra şarj edilmesi gerekiyor ve düşmanlara karşı kullanılırken kilitleme sistemi de aktif olarak çalışıyor.