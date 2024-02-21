Bir Yıldız Daha Fortnite'ta! Dünyaca Ünlü İsim Fortnite'ta Konser Verecek

Dünyanın en popüler Batle Royale oyunlarından birisi olan Fortnite, aynı zamanda oyuncuların buluşma noktası olan etkinliklere de ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Daha önce de yıldızlar geçidine sahne olan konserler düzenlenilen oyun içerisinde yine bir dünya yıldızı konseri gerçekleşecek.