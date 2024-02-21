Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Bir Yıldız Daha Fortnite'ta! Dünyaca Ünlü İsim Fortnite'ta Konser Verecek

Bir Yıldız Daha Fortnite'ta! Dünyaca Ünlü İsim Fortnite'ta Konser Verecek

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 15:16

Dünyanın en popüler Batle Royale oyunlarından birisi olan Fortnite, aynı zamanda oyuncuların buluşma noktası olan etkinliklere de ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Daha önce de yıldızlar geçidine sahne olan konserler düzenlenilen oyun içerisinde yine bir dünya yıldızı konseri gerçekleşecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Oynaması ücretsiz en popüler oyunlardan birisi.

Oynaması ücretsiz en popüler oyunlardan birisi.

Battle Royale türü denilince akla gelen ilk isimlerden birisi olmayı başaran Fortnite, aynı zamanda düzenlediği etkinliklerle de adından söz ettirmeyi başarıyor. Adeta bir 'eğlence odağı' olan bu yapım içerisinde yeni bir konser daha gerçekleşecek.

Daha önce Travis Scott ve Eminem gibi dünyaca ünlü yıldızlar sahne almıştı.

Daha önce Travis Scott ve Eminem gibi dünyaca ünlü yıldızlar sahne almıştı.

Dedik ya, adeta bir etkinlik kervanına dönüşen Fortnite içerisinde daha önce Eminem ve Travis Scott gibi dünyaca ünlü şarkıcılar sahne almıştı. Bu konserleri milyonlarca kullanıcı izlemiş ve halen daha izlemeye devam ediyorlar.

Şimdi ise sırada Lady Gaga var!

Şimdi ise sırada Lady Gaga var!
twitter.com

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte Lady Gaga'nın ileriki bir dönem içerisinde Fortnite'ta konser vereceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Daha önceki etkinliklerin izleyici rekorunun kırılması bekleniyor.

22 Şubat tarihinde gerçekleşecek.

22 Şubat tarihinde gerçekleşecek.

Lady Gaga tarafından paylaşılan görselin sağ alt köşesinde 22 Şubat tarihi, yani yarın işaret ediliyor. Muhtemelen daha net güncelleme detayları da yarın paylaşılacaktır.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın