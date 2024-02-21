Bir Yıldız Daha Fortnite'ta! Dünyaca Ünlü İsim Fortnite'ta Konser Verecek
Bir Yıldız Daha Fortnite'ta! Dünyaca Ünlü İsim Fortnite'ta Konser Verecek
Dünyanın en popüler Batle Royale oyunlarından birisi olan Fortnite, aynı zamanda oyuncuların buluşma noktası olan etkinliklere de ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Daha önce de yıldızlar geçidine sahne olan konserler düzenlenilen oyun içerisinde yine bir dünya yıldızı konseri gerçekleşecek.
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Oynaması ücretsiz en popüler oyunlardan birisi.
Daha önce Travis Scott ve Eminem gibi dünyaca ünlü yıldızlar sahne almıştı.
Şimdi ise sırada Lady Gaga var!
22 Şubat tarihinde gerçekleşecek.
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