Tartışmaların Odağındaki Yayın Platformu Kick'e BTK Tarafından Erişim Engeli Getirildi
Tartışmaların Odağındaki Yayın Platformu Kick'e BTK Tarafından Erişim Engeli Getirildi
Ülkemizde de faaliyet gösteren ve oyun yayınlarıyla öne çıkan canlı yayın platformu Twitcth'in en dişli rakibi olarak gösterilen Kick'e erişim engeli getirildi.
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Ülkemizde de pek çok popüler yayıncıyı bünyesine dahil eden Kick bir süredir tartışmaların odağındaydı.
Geçtiğimiz günlerde ise gazeteci İbrahim Haskoloğlu Kick hakkında soruşturma başlatıldığını söylemişti.
Tüm bu tartışmaların ardından ise bugün Kick'e erişim engeli getirildi.
Kick'ten ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.
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