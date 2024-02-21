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Tartışmaların Odağındaki Yayın Platformu Kick'e BTK Tarafından Erişim Engeli Getirildi

Tartışmaların Odağındaki Yayın Platformu Kick'e BTK Tarafından Erişim Engeli Getirildi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
21.02.2024 - 11:53

Ülkemizde de faaliyet gösteren ve oyun yayınlarıyla öne çıkan canlı yayın platformu Twitcth'in en dişli rakibi olarak gösterilen Kick'e erişim engeli getirildi.

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Ülkemizde de pek çok popüler yayıncıyı bünyesine dahil eden Kick bir süredir tartışmaların odağındaydı.

Ülkemizde de pek çok popüler yayıncıyı bünyesine dahil eden Kick bir süredir tartışmaların odağındaydı.

Platform özellikle kumar ve bahis yayınlarına izin veriyor oluşuyla gündemdeyken pek çok sevilen yayıncı da geçtiğimiz günlerde Twitch'ten Kick'e transfer olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise gazeteci İbrahim Haskoloğlu Kick hakkında soruşturma başlatıldığını söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde ise gazeteci İbrahim Haskoloğlu Kick hakkında soruşturma başlatıldığını söylemişti.

Kumar yayınları sebebiyle Kick'in BTK tarasından inceleme altına alındığından bahseden Haskoloğlu'nun bu iddialarını ise yakın zamanda Kick'e geçen Şükrü 'Uthenera' Şentürk başta olmak üzere kimi yayıncılar yalanlamıştı.

Tüm bu tartışmaların ardından ise bugün Kick'e erişim engeli getirildi.

Tüm bu tartışmaların ardından ise bugün Kick'e erişim engeli getirildi.

BTK'nın sorgulama sayfasından da erişilebilen karara göre site Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararı ile erişime kapatıldı. Kararın Milli Piyango İdaresi'nden gelmesi ise kumarla ilişkili iddiaları doğrular nitelikte gibi görünüyor.

Kick'ten ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.

Kick'ten ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.

Kick'in erişim engelinin ne kadar devam edeceği, kararın kalıcı olup olmayacağı ve Kick yayıncılarının durum hakkında nasıl bir tavır takınacakları ise merak konusu.

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