Twitch'e Rakip Yayın Platformu Kick Hakkında BTK'nın Soruşturma Başlattığı İddia Edildi
Twitch'e Rakip Yayın Platformu Kick Hakkında BTK'nın Soruşturma Başlattığı İddia Edildi
Twitch'e en büyük rakip olarak gösterilen ve son günlerde ülkemizde de pek çok popüler yayıncı ile anlaşmaya varmış olan Kick hakkında gazeteci İbrahim Haskoloğlu BTK'nın soruşturma başlattığı iddiasını gündeme getirdi.
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Twitch'in tahtına göz koyan yayın platformu Kick ülkemizde de gitgide daha da popüler olmaya başladı.
Kendisi de Twitch platformunda yayınlar yapan gazeteci İbrahim Haskoloğlu Kick ile alakalı olarak BTK'nın soruşturma başlattığını iddia etti.
Yakın zamanda yayınlarını Kick'e taşımış olan Şükrü "Uthenera" Şentürk ise konuya ilişkin olarak Haskoloğlu'nu yalanlayan bir açıklamada bulundu.
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