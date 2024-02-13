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Twitch'e Rakip Yayın Platformu Kick Hakkında BTK'nın Soruşturma Başlattığı İddia Edildi

Twitch'e Rakip Yayın Platformu Kick Hakkında BTK'nın Soruşturma Başlattığı İddia Edildi

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 18:19

Twitch'e en büyük rakip olarak gösterilen ve son günlerde ülkemizde de pek çok popüler yayıncı ile anlaşmaya varmış olan Kick hakkında gazeteci İbrahim Haskoloğlu BTK'nın soruşturma başlattığı iddiasını gündeme getirdi.

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Twitch'in tahtına göz koyan yayın platformu Kick ülkemizde de gitgide daha da popüler olmaya başladı.

Twitch'in tahtına göz koyan yayın platformu Kick ülkemizde de gitgide daha da popüler olmaya başladı.

Twitch'in yayıncılardan aldığı fahiş kesintilerin yanında Kick'in yayıncının yanında duran gelir paylaşımı modeli ve platformun Twitch'e göre daha esnek kuralları olması Kick'in yıldızını parlatan başlıca unsurlardan.

Ülkemizde de faaliyet gösteren Kick geçtiğimiz günlerde pek çok popüler yayıncıyla anlaşmaya varmıştı.

Kendisi de Twitch platformunda yayınlar yapan gazeteci İbrahim Haskoloğlu Kick ile alakalı olarak BTK'nın soruşturma başlattığını iddia etti.

Kendisi de Twitch platformunda yayınlar yapan gazeteci İbrahim Haskoloğlu Kick ile alakalı olarak BTK'nın soruşturma başlattığını iddia etti.

Haskoloğlu Kick için başlatıldığını iddia ettiği soruşturmanın ise platformdaki kumar yayınları ve platformun uluslararası kumar şirketleri ile olan bağlantısını gösterdi.

Yakın zamanda yayınlarını Kick'e taşımış olan Şükrü "Uthenera" Şentürk ise konuya ilişkin olarak Haskoloğlu'nu yalanlayan bir açıklamada bulundu.

Yakın zamanda yayınlarını Kick'e taşımış olan Şükrü "Uthenera" Şentürk ise konuya ilişkin olarak Haskoloğlu'nu yalanlayan bir açıklamada bulundu.

Söz konusu durumun Twitch'te de yaşandığını, ancak Twitch'in yasaklanmadığını söyleyen Uthenera platform yetkilileriyle görüştüğünü ve ortada bir şikayet varsa bunun bizzat Haskoloğlu tarafından yapılmış olabileceğini dile getirdi. Haskoloğlu ise paylaştıktan sonra kısıtlama getirdiği gönderisinde bu iddiaya yanıt vererek BTK'nın şikayet üzerine soruşturma başlatmadığını söyledi.

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