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Twitch Türkiye'de Deprem: Sevilen Yayıncıların Yeni Adresi Kick Oldu

Twitch Türkiye'de Deprem: Sevilen Yayıncıların Yeni Adresi Kick Oldu

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 13:36

Son zamanlarda içerik politikası ve yayıncıların dile getirdiği ücretlendirme politikası ile sık sık gündeme gelen Twitch'in Türkiye kanadında bir gecede yaprak dökümü yaşandı. Sevilen pek çok yayıncı Kick platformuna geçtiklerini açıkladılar.

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Adını sık sık skandallarla andığımız Twitch'in Türkiye kanadı da benzeri konularda hayli hareketli.

Adını sık sık skandallarla andığımız Twitch'in Türkiye kanadı da benzeri konularda hayli hareketli.

Özellikle geçtiğimiz yıllarda ayyuka çıkan bit skandalı ile birlikte popüler isimler de dahil pek çok yayıncının bit ve bağışlar üzerinden kara para aklayan şebekelere bir şekilde dahil oldukları ortaya çıkmış, platformda 'Temiz Twitch' hareketi başlamıştı.

Bunun yanında Twitch'in yayıncılarla gelir paylaşımı modeli de çokça eleştirilen konular arasında.

Bunun yanında Twitch'in yayıncılarla gelir paylaşımı modeli de çokça eleştirilen konular arasında.

Twitch'in yayıncıların özellikle abonelikleri üzerinden kestiği pay tartışma konusuyken son zamanlarda hızla yükselen Kick platformu globalde pek çok yayıncının yeni adresi olmuştu. Dünyaca ünlü yayıncılar birer birer Kick'e geçerken Twitch Türkiye'de de yaprak dökümü başladı.

Yaprak dökümünü başlatan isim Çağrı "Hype" Ergün oldu.

Yaprak dökümünü başlatan isim Çağrı "Hype" Ergün oldu.

Katman ekibindeki diğer tüm yayıncılarla birlikte bundan sonra yayınlarına Kick üzerinden devam edeceklerini açıklayan Hype platformla görüşmelerinin uzun süredir devam ettiğini ancak işler netleşmeden bir paylaşımda bulunmak istemediğini de Twitch'teki son yayınında belirtti.

Tolunay Ören'in de yeni adresi artık Kick.

Tolunay Ören'in de yeni adresi artık Kick.

Kick'e geçtiğini açıklayan Hype aynı yayında YouTuber ve yayıncı Tolunay Ören'in de Kick platformunda geçtiğinden bahsetti.

Şükrü "Uthenera" Şentürk de Kick'teki yeşil tikini kapmış olsa da kendisinden henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmiş değil.

Şükrü "Uthenera" Şentürk de Kick'teki yeşil tikini kapmış olsa da kendisinden henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmiş değil.
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Twitch'in bir diğer popüler ismi Ferit "Wtcnn" Karakaya da kendisine de Kick cephesinden teklif geldiğini ancak bunun platform değiştirmeye değer bir teklif olmadığını, dolayısıyla kabul etmediğini açıkladı.

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