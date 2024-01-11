Twitch Türkiye'de Deprem: Sevilen Yayıncıların Yeni Adresi Kick Oldu
Twitch Türkiye'de Deprem: Sevilen Yayıncıların Yeni Adresi Kick Oldu
Son zamanlarda içerik politikası ve yayıncıların dile getirdiği ücretlendirme politikası ile sık sık gündeme gelen Twitch'in Türkiye kanadında bir gecede yaprak dökümü yaşandı. Sevilen pek çok yayıncı Kick platformuna geçtiklerini açıkladılar.
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Adını sık sık skandallarla andığımız Twitch'in Türkiye kanadı da benzeri konularda hayli hareketli.
Bunun yanında Twitch'in yayıncılarla gelir paylaşımı modeli de çokça eleştirilen konular arasında.
Yaprak dökümünü başlatan isim Çağrı "Hype" Ergün oldu.
Tolunay Ören'in de yeni adresi artık Kick.
Şükrü "Uthenera" Şentürk de Kick'teki yeşil tikini kapmış olsa da kendisinden henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmiş değil.
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Twitch'in bir diğer popüler ismi Ferit "Wtcnn" Karakaya da kendisine de Kick cephesinden teklif geldiğini ancak bunun platform değiştirmeye değer bir teklif olmadığını, dolayısıyla kabul etmediğini açıkladı.
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