Twitch Türkiye'de Deprem: Sevilen Yayıncıların Yeni Adresi Kick Oldu

Katman ekibindeki diğer tüm yayıncılarla birlikte bundan sonra yayınlarına Kick üzerinden devam edeceklerini açıklayan Hype platformla görüşmelerinin uzun süredir devam ettiğini ancak işler netleşmeden bir paylaşımda bulunmak istemediğini de Twitch'teki son yayınında belirtti.