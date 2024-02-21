PlayStation Portal'ın Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı
PlayStation Portal'ın Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı
Sony tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve PlayStation 5 cihazındaki oyunları uzaktan oynamaya imkan sağlayan PlayStation Portal'ın Türkiye'deki satış fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı.
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Project Q olarak adlandırılan PlayStation Portal geçtiğimiz yılın ortalarında ilk kez görücüye çıkmıştı.
PlayStation Portal'ın Türkiye satış fiyatı ve çıkış tarihi nihayet açıklandı.
PlayStation Portal'ın bir "remota play" cihazı olduğunu hatırlatmakta fayda var.
Peki PlayStation Portal kullanıcılarına neler vadediyor?
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