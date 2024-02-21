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PlayStation Portal'ın Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

PlayStation Portal'ın Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
21.02.2024 - 12:27

Sony tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve PlayStation 5 cihazındaki oyunları uzaktan oynamaya imkan sağlayan PlayStation Portal'ın Türkiye'deki satış fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı.

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Project Q olarak adlandırılan PlayStation Portal geçtiğimiz yılın ortalarında ilk kez görücüye çıkmıştı.

Project Q olarak adlandırılan PlayStation Portal geçtiğimiz yılın ortalarında ilk kez görücüye çıkmıştı.

PlayStation 5'teki oyunları kablosuz internet bağlantısı üzerinden stream ederek oynamaya imkan tanıyan cihaza harici olarak oyun indirilemiyor.

PlayStation Portal'ın Türkiye satış fiyatı ve çıkış tarihi nihayet açıklandı.

PlayStation Portal'ın Türkiye satış fiyatı ve çıkış tarihi nihayet açıklandı.

PlayStation'ın ülkemizdeki resmi distribütörü olan Bilkom tarafından yapılan sunumda açıklanan bilgilere göre cihazın ülkemizdeki fiyatı 11,999 TL olacak ve bu yılın mart ayında ülkemizde satışa sunulacak.

PlayStation Portal'ın bir "remota play" cihazı olduğunu hatırlatmakta fayda var.

PlayStation Portal'ın bir "remota play" cihazı olduğunu hatırlatmakta fayda var.

PlayStation Portal ilk anda akla gelen tarzda bir el konsolu değil. Cihaz PlayStation 5 içerisindeki oyunları wi-fi aracılığıyla uzaktan bağlanarak oynama imkanı tanıyor. Cihazın içerisinde herhangi bir oyun yüklenemiyor.

Peki PlayStation Portal kullanıcılarına neler vadediyor?

Peki PlayStation Portal kullanıcılarına neler vadediyor?

İlk anda DualShock 5'e bir ekran entegre edilmiş izlenimi veren cihazda sahiden de bu kontrolcü kullanılıyor. Bunun yanında cihaz 8 inç boyutunda ve 1080P çözünürlüğü destekleyen bir LCD ekrana sahip ve 60 FPS desteği de sunuyor.

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