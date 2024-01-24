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PlayStation’ın Zirvesindekiler: Sony 2023 Yılında En Çok Hangi Oyunların İndirildiğini Açıkladı

PlayStation’ın Zirvesindekiler: Sony 2023 Yılında En Çok Hangi Oyunların İndirildiğini Açıkladı

Playstation
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 19:57

Sony, 2023 yılında Amerika ve Avrupa'da en çok indirilen oyunları açıkladı. Listede PSVR 2, PS4 ve PS5 platformları için popüler oyunlar yer alıyor. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Sony'nin 2023 yılında en çok indirilen oyunlarının listesi coğrafi bölgelere, platformlara ve hatta PSVR2 gibi özel kategorilere göre ayrılmış durumda.

Sony'nin 2023 yılında en çok indirilen oyunlarının listesi coğrafi bölgelere, platformlara ve hatta PSVR2 gibi özel kategorilere göre ayrılmış durumda.

ABD ve Kanada'da PS5 oyunları arasında en çok indirilen oyun "Hogwarts Legacy" olurken Avrupa'da ise bu unvanı "EA Sports FC 24" elde etti.

ABD ve Kanada'da PS5 oyunları arasında en çok indirilen oyun "Hogwarts Legacy" olurken Avrupa'da ise bu unvanı "EA Sports FC 24" elde etti.

ABD listesinde ise spor oyunları ağırlıklı bir tablo görüyoruz. "Madden NFL 24", "NBA 2K24" ve "MLB The Show 23" gibi oyunlar listede önemli bir yer tutuyor.

ABD listesinde ise spor oyunları ağırlıklı bir tablo görüyoruz. "Madden NFL 24", "NBA 2K24" ve "MLB The Show 23" gibi oyunlar listede önemli bir yer tutuyor.

Diğer popüler oyunlar arasında "Call of Duty: Modern Warfare 3", "Star Wars Jedi: Survivor" ve 2023 yılının en iyi oyunu seçilen "Baldur’s Gate 3" bulunuyor.

Diğer popüler oyunlar arasında "Call of Duty: Modern Warfare 3", "Star Wars Jedi: Survivor" ve 2023 yılının en iyi oyunu seçilen "Baldur’s Gate 3" bulunuyor.

ABD ve Kanada'da en çok indirilen PS5 oyunları şu şekilde:

ABD ve Kanada'da en çok indirilen PS5 oyunları şu şekilde:

  • Hogwarts Legacy

  • Call of Duty: Modern Warfare III

  • Marvel’s Spider-Man 2

  • Madden NFL 24

  • NBA 2K24

  • STAR WARS Jedi: Survivor

  • Baldur’s Gate 3

  • Diablo IV

  • EA SPORTS FC 24

  • Mortal Kombat 1

  • MLB The Show 23

  • FINAL FANTASY XVI

  • Resident Evil 4

  • Dead Island 2

  • WWE 2K23

  • Assassin’s Creed Mirage

  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

  • Dead Space 

  • Street Fighter 6

  • Grand Theft Auto V

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Avrupa'da en çok indirilen PS5 oyunları:

Avrupa'da en çok indirilen PS5 oyunları:

  • EA SPORTS FC 24

  • Hogwarts Legacy

  • Call of Duty: Modern Warfare III

  • Grand Theft Auto V

  • Marvel’s Spider-Man 2

  • FIFA 23

  • Baldur’s Gate 3

  • Diablo IV

  • STAR WARS Jedi: Survivor

  • Assassin’s Creed Mirage

  • Call of Duty: Modern Warfare II

  • Cyberpunk 2077

  • F1 23

  • Resident Evil 4

  • FINAL FANTASY XVI

  • NBA 2K24

  • NBA 2K23

  • Dead Island 2

  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

  • Need For Speed Unbound

ABD ve Kanada'da en çok indirilen PS4 oyunları:

ABD ve Kanada'da en çok indirilen PS4 oyunları:

  • Call of Duty: Modern Warfare III

  • Hogwarts Legacy

  • MLB The Show 23

  • Madden NFL 24

  • NBA 2K24

  • EA SPORTS FC 24

  • Diablo IV

  • Red Dead Redemption

  • Red Dead Redemption 2

  • WWE 2K23

  • Resident Evil 4

  • Minecraft

  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

  • Grand Theft Auto V

  • Persona 4 Golden

  • Dead Island 2

  • NHL 24

  • Totally Accurate Battle Simulator

  • Wobbly Life

  • Batman: Arkham Knight

Avrupa'da en çok indirilen PS4 oyunları:

Avrupa'da en çok indirilen PS4 oyunları:

  • EA SPORTS FC 24

  • Minecraft

  • Red Dead Redemption 2

  • Grand Theft Auto V

  • FIFA 23

  • The Forest

  • The Last of Us Part II

  • Hogwarts Legacy

  • A Way Out

  • Gang Beasts

  • UFC 4

  • NBA 2K23

  • Need for Speed Heat

  • Call of Duty: Modern Warfare III

  • The Last of Us Remastered

  • Call of Duty: Modern Warfare II

  • theHunter: Call of the Wild

  • The Crew 2

  • STAR WARS Battlefront II

  • TEKKEN 7

ABD ve Kanada'da en çok indirilen PSVR 2 oyunları:

ABD ve Kanada'da en çok indirilen PSVR 2 oyunları:

  • Pavlov

  • Beat Saber

  • Kayak VR: Mirage

  • Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

  • Horizon Call of the Mountain

  • Job Simulator

  • The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution

  • The Dark Pictures: Switchback VR

  • Swordsman VR

  • Pistol Whip

Son olarak Avrupa'da en çok indirilen PSVR 2 oyunları ise şu şekilde:

Son olarak Avrupa'da en çok indirilen PSVR 2 oyunları ise şu şekilde:

  • Pavlov

  • Kayak VR: Mirage

  • Beat Saber

  • The Dark Pictures: Switchback VR

  • The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution

  • Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

  • Job Simulator

  • Horizon Call of the Mountain

  • Moss: Book II

  • Swordsman VR

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