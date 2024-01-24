PlayStation’ın Zirvesindekiler: Sony 2023 Yılında En Çok Hangi Oyunların İndirildiğini Açıkladı
PlayStation’ın Zirvesindekiler: Sony 2023 Yılında En Çok Hangi Oyunların İndirildiğini Açıkladı
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Sony'nin 2023 yılında en çok indirilen oyunlarının listesi coğrafi bölgelere, platformlara ve hatta PSVR2 gibi özel kategorilere göre ayrılmış durumda.
ABD ve Kanada'da PS5 oyunları arasında en çok indirilen oyun "Hogwarts Legacy" olurken Avrupa'da ise bu unvanı "EA Sports FC 24" elde etti.
ABD listesinde ise spor oyunları ağırlıklı bir tablo görüyoruz. "Madden NFL 24", "NBA 2K24" ve "MLB The Show 23" gibi oyunlar listede önemli bir yer tutuyor.
Diğer popüler oyunlar arasında "Call of Duty: Modern Warfare 3", "Star Wars Jedi: Survivor" ve 2023 yılının en iyi oyunu seçilen "Baldur’s Gate 3" bulunuyor.
ABD ve Kanada'da en çok indirilen PS5 oyunları şu şekilde:
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Avrupa'da en çok indirilen PS5 oyunları:
ABD ve Kanada'da en çok indirilen PS4 oyunları:
Avrupa'da en çok indirilen PS4 oyunları:
ABD ve Kanada'da en çok indirilen PSVR 2 oyunları:
Son olarak Avrupa'da en çok indirilen PSVR 2 oyunları ise şu şekilde:
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