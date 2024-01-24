2023'te Counter-Strike Kasalarının Valve Şirketine Kazandırdığı Miktar Dudak Uçuklattı

Steam platformunun kurucusu ve Counter-Strike serisinin yapımcısı olan Valve, 2023 yılında kasa anahtarlarından elde ettiği gelirle dikkat çekti. CS2 Case Tracker'ın raporuna göre şirket bu yıl yaklaşık 980 milyon dolar kazanç sağlamış olabilir. Detaylar içerikte. 👇

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