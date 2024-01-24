2023'te Counter-Strike Kasalarının Valve Şirketine Kazandırdığı Miktar Dudak Uçuklattı
2023'te Counter-Strike Kasalarının Valve Şirketine Kazandırdığı Miktar Dudak Uçuklattı
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Valve, 2023 yılında Counter-Strike 2 ve Global Offensive oyunlarındaki kasa ve anahtar satışlarından önemli bir gelir elde etti.
CS2 Case Tracker'ın raporuna göre şirket yalnızca 2023 yılında kasa anahtarı satışlarından yaklaşık 980 milyon dolar kazanmış olabilir.
Bu gelirin büyük bir kısmının kar olduğu düşünülüyor, zira anahtarlar dijital ürünler olduğundan Valve için minimum üretim ve bakım maliyeti taşıyor.
Valve, topluluk pazarında satılan her kasa için %15'lik bir kesinti alıyor ve bu ek gelir akışı da dahil edildiğinde Valve'ın 2023 yılında kasalar ve anahtarlar üzerinden elde ettiği toplam kazancın 1 milyar doları aşması oldukça muhtemel.
Counter-Strike 2'nin kasa sisteminden elde edilen bu gelirler, Valve'ın oyun içi işlemlerden sürekli kar elde edebilmesini ve şirketin finansal istikrarını gösteriyor.
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Bu başarı, Valve'ın diğer girişimleri olan Steam gibi platformlarla birleştiğinde şirketin çeşitli projelere yatırım yapmasına ve yeni deneyimler keşfetmesine olanak tanıyor.
Valve'ın bu iş stratejisi, şirketin neden yeni oyun girişimlerine yönelmediğini açıklıyor.
Ancak bu durum, Rockstar Games'in GTA Online üzerinden sürekli gelir elde etmesi ve yeni oyun geliştirmemesi yüzünden eleştirildiği halde, Valve'ın benzer bir strateji izlemesine rağmen benzer eleştirilere maruz kalmaması dikkat çekiyor.
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