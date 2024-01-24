Görüş Bildir
Haberler
Gaming
2023'te Counter-Strike Kasalarının Valve Şirketine Kazandırdığı Miktar Dudak Uçuklattı

2023'te Counter-Strike Kasalarının Valve Şirketine Kazandırdığı Miktar Dudak Uçuklattı

Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 19:05

Steam platformunun kurucusu ve Counter-Strike serisinin yapımcısı olan Valve, 2023 yılında kasa anahtarlarından elde ettiği gelirle dikkat çekti. CS2 Case Tracker'ın raporuna göre şirket bu yıl yaklaşık 980 milyon dolar kazanç sağlamış olabilir. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

İçeriğin Devamı Aşağıda

Valve, 2023 yılında Counter-Strike 2 ve Global Offensive oyunlarındaki kasa ve anahtar satışlarından önemli bir gelir elde etti.

Valve, 2023 yılında Counter-Strike 2 ve Global Offensive oyunlarındaki kasa ve anahtar satışlarından önemli bir gelir elde etti.

CS2 Case Tracker'ın raporuna göre şirket yalnızca 2023 yılında kasa anahtarı satışlarından yaklaşık 980 milyon dolar kazanmış olabilir.

CS2 Case Tracker'ın raporuna göre şirket yalnızca 2023 yılında kasa anahtarı satışlarından yaklaşık 980 milyon dolar kazanmış olabilir.

Bu gelirin büyük bir kısmının kar olduğu düşünülüyor, zira anahtarlar dijital ürünler olduğundan Valve için minimum üretim ve bakım maliyeti taşıyor.

Bu gelirin büyük bir kısmının kar olduğu düşünülüyor, zira anahtarlar dijital ürünler olduğundan Valve için minimum üretim ve bakım maliyeti taşıyor.

Valve, topluluk pazarında satılan her kasa için %15'lik bir kesinti alıyor ve bu ek gelir akışı da dahil edildiğinde Valve'ın 2023 yılında kasalar ve anahtarlar üzerinden elde ettiği toplam kazancın 1 milyar doları aşması oldukça muhtemel.

Valve, topluluk pazarında satılan her kasa için %15'lik bir kesinti alıyor ve bu ek gelir akışı da dahil edildiğinde Valve'ın 2023 yılında kasalar ve anahtarlar üzerinden elde ettiği toplam kazancın 1 milyar doları aşması oldukça muhtemel.

Counter-Strike 2'nin kasa sisteminden elde edilen bu gelirler, Valve'ın oyun içi işlemlerden sürekli kar elde edebilmesini ve şirketin finansal istikrarını gösteriyor.

Counter-Strike 2'nin kasa sisteminden elde edilen bu gelirler, Valve'ın oyun içi işlemlerden sürekli kar elde edebilmesini ve şirketin finansal istikrarını gösteriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu başarı, Valve'ın diğer girişimleri olan Steam gibi platformlarla birleştiğinde şirketin çeşitli projelere yatırım yapmasına ve yeni deneyimler keşfetmesine olanak tanıyor.

Bu başarı, Valve'ın diğer girişimleri olan Steam gibi platformlarla birleştiğinde şirketin çeşitli projelere yatırım yapmasına ve yeni deneyimler keşfetmesine olanak tanıyor.

Valve'ın bu iş stratejisi, şirketin neden yeni oyun girişimlerine yönelmediğini açıklıyor.

Valve'ın bu iş stratejisi, şirketin neden yeni oyun girişimlerine yönelmediğini açıklıyor.

Ancak bu durum, Rockstar Games'in GTA Online üzerinden sürekli gelir elde etmesi ve yeni oyun geliştirmemesi yüzünden eleştirildiği halde, Valve'ın benzer bir strateji izlemesine rağmen benzer eleştirilere maruz kalmaması dikkat çekiyor.

Ancak bu durum, Rockstar Games'in GTA Online üzerinden sürekli gelir elde etmesi ve yeni oyun geliştirmemesi yüzünden eleştirildiği halde, Valve'ın benzer bir strateji izlemesine rağmen benzer eleştirilere maruz kalmaması dikkat çekiyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?