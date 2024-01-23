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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: CS2 Büyük Düşüşte, Zirvede O Oyun Var!

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: CS2 Büyük Düşüşte, Zirvede O Oyun Var!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
23.01.2024 - 19:08

Bu hafta hayli enteresan bir liste ile karşı karşıyayız. Dünya sıralamasında düşse de ülkemizde kolay kolay ikinci sırayı görmeyen Counter-Strike 2 yerini tüm dünyanın konuştuğu oyuna bıraktı.

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1. "Silahlı Pokemon'lar" ortalığı kasıp kavuruyor!

1. "Silahlı Pokemon'lar" ortalığı kasıp kavuruyor!

Counter-Strike 2'nin tacını başından kapan oyun elbette Palworld'ten başkası değil. Pokemon'a olan benzerliği sık sık dile getirilen Palworld çıkışından çok kısa bir süre sonra 5 milyon satışı geride bırakmayı başararak müthiş bir başarıya imza attı. 14,99 dolarlık fiyat etiketine sahip olan oyun ülkemizde de bir anda zirveyi gördü.

2. EA Sports FC 24 ise indirim yaradı.

2. EA Sports FC 24 ise indirim yaradı.

Zaten ilk beşin gediklilerinden olan EA Sports FC 24 en büyük indirimlerinden birini alarak 69,99 dolar yerine 20,99 dolara satılıyor. Bunu fırsat bilen oyuncular da oyuna adeta akın ederek popüler yapımı bir sıra daha yükselterek ikinciliğe oturttular.

3. O eski halinden bu hafta eser olmayan Counter-Strike 2 büyük düşüşte.

3. O eski halinden bu hafta eser olmayan Counter-Strike 2 büyük düşüşte.

Zirvenin sorgusuz sualsiz hakimi olmasına alıştığımız, oynaması tamamen ücretsiz olan Counter-Strike 2 Palworld rüzgarı ve EA Sports FC 24'ün dev indirimine çok dayanamadı. Valve'ın gözdesi iki sıra birden gerileyerek kendine ancak üçüncülük koltuğunda yer bulabildi.

4. Bu hafta rüzgarın etkilediği bir diğer oyun ise PUBG: Battlegrounds oldu.

4. Bu hafta rüzgarın etkilediği bir diğer oyun ise PUBG: Battlegrounds oldu.

Geçtiğimiz haftaya göre iki sıra birden gerileyen oyunlardan olan oynaması tamamen ücretsiz PUBG: Battlegrounds buna rağmen ilk beş içerisinde kalabilmeyi başardı.

5. Lethal Company ne olursa olsun sıkı sıkıya tutunmaya devam ediyor.

5. Lethal Company ne olursa olsun sıkı sıkıya tutunmaya devam ediyor.

Yalnızca bir sıra gerileyerek beşinciliğe yerleşen Lethal Company rüzgarının o kadar da çabuk dinmeyeceğini kanıtlıyor. 5,79 dolardan satılan co-op korku oyunu geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya sürüldüğünden beri oyuncular tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Euro Truck Simulator 2

  • Black Desert

  • War Thunder

  • Warframe

  • Call of Duty

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