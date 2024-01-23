Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: CS2 Büyük Düşüşte, Zirvede O Oyun Var!
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: CS2 Büyük Düşüşte, Zirvede O Oyun Var!
Bu hafta hayli enteresan bir liste ile karşı karşıyayız. Dünya sıralamasında düşse de ülkemizde kolay kolay ikinci sırayı görmeyen Counter-Strike 2 yerini tüm dünyanın konuştuğu oyuna bıraktı.
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1. "Silahlı Pokemon'lar" ortalığı kasıp kavuruyor!
2. EA Sports FC 24 ise indirim yaradı.
3. O eski halinden bu hafta eser olmayan Counter-Strike 2 büyük düşüşte.
4. Bu hafta rüzgarın etkilediği bir diğer oyun ise PUBG: Battlegrounds oldu.
5. Lethal Company ne olursa olsun sıkı sıkıya tutunmaya devam ediyor.
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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