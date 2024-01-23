Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: CS2 Büyük Düşüşte, Zirvede O Oyun Var!

Counter-Strike 2'nin tacını başından kapan oyun elbette Palworld'ten başkası değil. Pokemon'a olan benzerliği sık sık dile getirilen Palworld çıkışından çok kısa bir süre sonra 5 milyon satışı geride bırakmayı başararak müthiş bir başarıya imza attı. 14,99 dolarlık fiyat etiketine sahip olan oyun ülkemizde de bir anda zirveyi gördü.