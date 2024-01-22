Pokemon'a Biraz Fazla Benzeyen Palworld'te Hangi Yaratığın Hangi Pokemon ile Eşleştiğini Söylüyoruz
Pokemon'a Biraz Fazla Benzeyen Palworld'te Hangi Yaratığın Hangi Pokemon ile Eşleştiğini Söylüyoruz
Hakkında bol bol 'silahlı Pokemon' benzetmesi yapılan Palworld her şeye rağmen ortalığın tozunu attırmaya devam ediyor. Yalan yok, Pokemon serisi ile bol bol benzerliği bulunan Palworld'te hangi yaratık hangi Pokemon'a benziyor gelin birlikte bakalım.
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1. Jormuntide - Gyarados
2. Kelpsea - Lapras
3. Anubis - Lucario
4. Lamball - Wooloo
5. Lyleen - Gardevoir
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6. Boltmane - Luxray
7. Cremis - Eevee
8. Grizzbolt - Electabuzz
9. Direhowl - Lycanroc
10. Tanzee - Grookey
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