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Pokemon'a Biraz Fazla Benzeyen Palworld'te Hangi Yaratığın Hangi Pokemon ile Eşleştiğini Söylüyoruz

Pokemon'a Biraz Fazla Benzeyen Palworld'te Hangi Yaratığın Hangi Pokemon ile Eşleştiğini Söylüyoruz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
22.01.2024 - 16:28

Hakkında bol bol 'silahlı Pokemon' benzetmesi yapılan Palworld her şeye rağmen ortalığın tozunu attırmaya devam ediyor. Yalan yok, Pokemon serisi ile bol bol benzerliği bulunan Palworld'te hangi yaratık hangi Pokemon'a benziyor gelin birlikte bakalım.

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1. Jormuntide - Gyarados

1. Jormuntide - Gyarados

Yani aslında anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Palworld'ün heybetinden sual olunmaz yaratığı Jormuntide Pokemon evreninin agresif abisi Gyarados ile hayli benzeşiyor.

2. Kelpsea - Lapras

2. Kelpsea - Lapras

Benzerlikler var mı? Evet. Farklar var mı? O da evet. Ama su götürmez olan tatlı mı tatlı Kelpsea'nin ilhamını Lapras'tan almış olabileceği. Aslında biraz da Vaporeon sosu serpilmiş gibi. Siz ne dersiniz?

3. Anubis - Lucario

3. Anubis - Lucario

Anubis isminden ve kıyafetlerinden de anlaşılabileceği üzere kendisine Mısır tanrılarından da biraz ilham almış. Kapışsalar kim alırdı acaba?

4. Lamball - Wooloo

4. Lamball - Wooloo

Şu tatlılıklara bir bakar mısınız? Çoğunuzun Palworld'te Lamball bulunca kıydığını biliyoruz sevgili oyuncular! #savelamball

5. Lyleen - Gardevoir

5. Lyleen - Gardevoir

Acaba Gardevoir evrimleşecek bir forma daha sahip olsaydı onun da kafasında çiçekler açar mıydı?

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6. Boltmane - Luxray

6. Boltmane - Luxray

Hayranlar tarafından benzerliğine en çok dikkat çekilen yaratık çiftimiz de Boltmane ile Luxray. Siz ne dersiniz?

7. Cremis - Eevee

7. Cremis - Eevee

Her ikisinin tatlılığı da gözlerimizden kalpler çıkartıyor! Eevee'nin diğer formları da düşünülecek olursa Cremis bunun yanında sanıyoruz ki evrimleşmiyor.

8. Grizzbolt - Electabuzz

8. Grizzbolt - Electabuzz

Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz.

9. Direhowl - Lycanroc

9. Direhowl - Lycanroc

Pekiii bir de size soralım. Palworld ilk gününden itibaren bol bol Pokemon ile karşılaştırıldı. Bazı benzerlikler de göz önünde.

10. Tanzee - Grookey

10. Tanzee - Grookey

Siz bu benzerlikler hakkında ne düşünüyorsunuz ve oyunu nasıl buldunuz? Buyurun, yorumlarda tartışalım.

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