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Ortalığı Kasıp Kavuran Palworld'ün Pokemon Modu Ortaya Çıktı: Yeni Ash Siz Olun!

Ortalığı Kasıp Kavuran Palworld'ün Pokemon Modu Ortaya Çıktı: Yeni Ash Siz Olun!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
22.01.2024 - 18:00

Çıkışıyla birlikte her bölüm sonunda uzaya uçan Roket Takımı gibi bir ivme yakalayan ve oyuncular tarafından 'silahlı Pokemon' olarak nitelenen Palworld için dikkat çeken bir Pokemon modu tanıtıldı.

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2024'ün ilk büyük sürprizi otalığı deyim yerindeyse kasıp kavuran Palworld oldu.

Pokemon ile sıkça karşılaştırılan Palworld için dikkat çeken bir Pokemon modu da şimdiden geliştirildi.

Palworld için geliştirilen Pokemon modu enfes görünse de oyun şimdilik resmi bir mod desteği sunmuyor.

Palworld için geliştirilen Pokemon modu enfes görünse de oyun şimdilik resmi bir mod desteği sunmuyor.

Şimdilik erken erişim aşamasında olan Palworld henüz mod desteği sunmamanın yanında buna sahip olacak mı orası da meçhul. Ancak mod geliştiricileri görünüşe göre bu heyecan yaratan modu oyundaki bazı açıklar sayesinde geliştirmeyi başarmış vaziyetteler. Moddan ilk görüntüleri yayınlayan YouTuber ise ilerleyen günlerde daha detaylı bir video ve bir de sürprizle takipçilerinin karşısına çıkacağını söylüyor. Kim bilir, belki de bu bir indirme bağlantısı olur?

Peki oyun dünyasını altüst eden Palworld hangi platformlarda mevcut, fiyatı ne kadar?

Peki oyun dünyasını altüst eden Palworld hangi platformlarda mevcut, fiyatı ne kadar?

Henüz 19 Ocak tarihinde erken erişim sürümüyle oyuncuların beğenisine sunulan ve şimdiden 4 milyon satış adedini geride bırakan Palworld PC ve Xbox'ta oynanabilir durumda. Oyunun Steam sürümü 14,99 TL'lik bir fiyat etiketine sahipken Xbox ve Microsoft Store'da ise fiyat 85 TL. Ayrıca oyunun Game Pass'te de olduğunu hatırlatmakta da yarar var.

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