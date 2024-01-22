Ortalığı Kasıp Kavuran Palworld'ün Pokemon Modu Ortaya Çıktı: Yeni Ash Siz Olun!

Şimdilik erken erişim aşamasında olan Palworld henüz mod desteği sunmamanın yanında buna sahip olacak mı orası da meçhul. Ancak mod geliştiricileri görünüşe göre bu heyecan yaratan modu oyundaki bazı açıklar sayesinde geliştirmeyi başarmış vaziyetteler. Moddan ilk görüntüleri yayınlayan YouTuber ise ilerleyen günlerde daha detaylı bir video ve bir de sürprizle takipçilerinin karşısına çıkacağını söylüyor. Kim bilir, belki de bu bir indirme bağlantısı olur?