Ortalığı Kasıp Kavuran Palworld'ün Pokemon Modu Ortaya Çıktı: Yeni Ash Siz Olun!
Ortalığı Kasıp Kavuran Palworld'ün Pokemon Modu Ortaya Çıktı: Yeni Ash Siz Olun!
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2024'ün ilk büyük sürprizi otalığı deyim yerindeyse kasıp kavuran Palworld oldu.
Pokemon ile sıkça karşılaştırılan Palworld için dikkat çeken bir Pokemon modu da şimdiden geliştirildi.
Palworld için geliştirilen Pokemon modu enfes görünse de oyun şimdilik resmi bir mod desteği sunmuyor.
Peki oyun dünyasını altüst eden Palworld hangi platformlarda mevcut, fiyatı ne kadar?
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