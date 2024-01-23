Oyuncuları Kandıran Oyun The Day Before Sunucularını Tamamen Kapattı!

The Day Before'un arkasındaki yönetici kardeşler Aisen ve Eduard Gotovstev, kapalı kapılar ardında başka bir oyun daha geliştiriyormuş. CD-Action'un haberine göre iki kardeş, bir mobil oyun üzerine çalışmaya çoktan başladı. The Day Before'da görev alan geliştiricilerin bazıları da bu projede yer alıyor. İsimleri böyle bir facia ile anılan iki kardeşin yeni oyununun nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu.