Oyuncuları Kandıran Oyun The Day Before Sunucularını Tamamen Kapattı!
Oyuncuları Kandıran Oyun The Day Before Sunucularını Tamamen Kapattı!
Yapımı ayrı, çıkışı ayrı yılan hikâyesine dönen The Day Before, oyuncularla adeta dalga geçti. Gösterdikleri ve çıkarttıkları oyun arasında dağlar kadar fark olan stüdyo, çıkışından sadece birkaç gün sonra stüdyoyu kapama kararı almıştı.
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Oyunun sunucuları tamamen kapandı.
Ütopik vaatler ile oyuncuları kandırmışlardı.
Oyunu gönüllü olarak çalışan insanlarla geliştirmeye çalışmışlar!
Çöküş kaçınılmazdı ve uzun da sürmedi.
The Day Before faciasının sorumluları başka bir oyun daha geliştiriyormuş!
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