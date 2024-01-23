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Oyuncuları Kandıran Oyun The Day Before Sunucularını Tamamen Kapattı!

Oyuncuları Kandıran Oyun The Day Before Sunucularını Tamamen Kapattı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 19:45

Yapımı ayrı, çıkışı ayrı yılan hikâyesine dönen The Day Before, oyuncularla adeta dalga geçti. Gösterdikleri ve çıkarttıkları oyun arasında dağlar kadar fark olan stüdyo, çıkışından sadece birkaç gün sonra stüdyoyu kapama kararı almıştı.

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Oyunun sunucuları tamamen kapandı.

Oyunun sunucuları tamamen kapandı.

Çıkışından sadece birkaç gün sonra stüdyoyu kapatan geliştiriciler, 22 Ocak itibariyle sunucuları kapattı. Bu durum da neresinden tutsanız elinizde kalacak olan The Day Before'un resmi olarak sonu oldu.

Ütopik vaatler ile oyuncuları kandırmışlardı.

Ütopik vaatler ile oyuncuları kandırmışlardı.

Oyunun ilk yayınlanan fragmanları ve oynanış görüntüleri adeta göz kamaştırıyordu. Özellikle grafikleri ve atmosferi ile ön plana çıkan yapım, Steam'de en çok istek listesine eklenen oyun olmayı bile başarmıştı.

Oyunu gönüllü olarak çalışan insanlarla geliştirmeye çalışmışlar!

Oyunu gönüllü olarak çalışan insanlarla geliştirmeye çalışmışlar!

Evet, oyunun resmi internet sitesinde 'bizimle çalışmak ister misin' ibaresinin altında oyuncuların ve medyanın dikkatini çeken bir durum göze çarptı. Fntastic, oyunun geliştirilmesinde çalışacak insanlar için 'gönüllü' ibaresini kullanıyordu. Gönüllüler de para alan ve almayan şeklinde ikiye ayrılıyordu. Hatta Fntastic, oyunun beta sürümünü de sadece bu gönüllü ekip üyelerine denettirmişti.

Çöküş kaçınılmazdı ve uzun da sürmedi.

Çöküş kaçınılmazdı ve uzun da sürmedi.

The Day Before için yayınlanan son oynanış fragmanları çöküşü adeta bağırarak anlatıyordu. İlk gösterilen fragmanlar ile arasında dağlar kadar fark olan yapım, oyuncuların sinirini yavaştan üzerine toplamayı başlamıştı. Ardından gelen oyunun çıkışı ve geliştiricilerin stüdyoyu kapatması da ateşe körükle gitmekten farksızdı. Tüm bunların sonucunda da yıllarca unutulmayacak bu olay, oyun dünyasında bir hayal kırıklığı olarak kaldı.

The Day Before faciasının sorumluları başka bir oyun daha geliştiriyormuş!

The Day Before faciasının sorumluları başka bir oyun daha geliştiriyormuş!

The Day Before'un arkasındaki yönetici kardeşler Aisen ve Eduard Gotovstev, kapalı kapılar ardında başka bir oyun daha geliştiriyormuş. CD-Action'un haberine göre iki kardeş, bir mobil oyun üzerine çalışmaya çoktan başladı. The Day Before'da görev alan geliştiricilerin bazıları da bu projede yer alıyor. İsimleri böyle bir facia ile anılan iki kardeşin yeni oyununun nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu.

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