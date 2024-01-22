Görüş Bildir
Haberler
Gaming
İzlenme Uğruna Ölüyordu! Ekmek Kızartma Makinasına Çatalla Dalan Yayıncı Yürekleri Ağza Getirdi

İzlenme Uğruna Ölüyordu! Ekmek Kızartma Makinasına Çatalla Dalan Yayıncı Yürekleri Ağza Getirdi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 17:29

Gün geçmiyor ki internetin en olalı mecralarından olan Twitch'ten garip bir haber almayalım. Kendine zarar vermeye adeta ant içmiş gibi davranan Boggles adlı yayıncı canlı yayında ekmek kızartma makinasına çatal sokup bilinçli olarak çarpılınca herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda

Online yayın platformlarının en popülerlerinden olan Twitch yine bildiğimiz gibi...

Online yayın platformlarının en popülerlerinden olan Twitch yine bildiğimiz gibi...

Genelde oyun yayınlarıyla öne çıksa da hemen her konuda yayın yapılabilen Twitch son olarak müstehcenlik içeren yayınlara da kısmi yeşil ışık yanmasıyla gündeme gelmiş, bu haberi takip eden ilk birkaç günde ise işin rengi epey değişmişti.

Detayları merak ediyorsanız sizi şöyle alalım. 👇

Twitch'te yayın yapan Boogles adlı bir yayıncı ise görenleri dehşete düşürüyor desek yeridir.

Twitch'te yayın yapan Boogles adlı bir yayıncı ise görenleri dehşete düşürüyor desek yeridir.

İzleyicilerine 'enteresan' diyebileceğimiz bir içerik sunan Boogles tost makinasına çatal sokmanın harika bir fikir olacağını düşünmüş olmalı ki bunu canlı yayında yapmaya karar vermiş!

Kendisinin o anlarını buradan izleyebilirsiniz. 👇

Bu yayının ardından Twitch'ten banlanan yayıncı son zamanlarda adını sıkça duymaya başladığımız ve Twitch'in en büyük rakibi olarak anılan Kick'e geçiş yaparak bu sefer iki tost makinasıyla yayınına devam etti.

Çocukların bu davranışları görüp deneyebileceklerini söyleyen kişiler tarafından bol bol eleştirilen, Twitch'ten ise kendine zarar verme ve uygunsuz davranışlar sebebiyle banlanan yayıncının hala nasıl ölmediğini merak ediyorsanız yanıt çok basit. Tüm bunlar gerçek olmaktan çok uzak!

Çocukların bu davranışları görüp deneyebileceklerini söyleyen kişiler tarafından bol bol eleştirilen, Twitch'ten ise kendine zarar verme ve uygunsuz davranışlar sebebiyle banlanan yayıncının hala nasıl ölmediğini merak ediyorsanız yanıt çok basit. Tüm bunlar gerçek olmaktan çok uzak!

Kurgu, biraz efekt ve sahte kıvılcımlarla ekran karşısındaki izleyicilerinin aklını almayı başarıp her şeyi gerçekmiş gibi gösterse de Boogles aslında (neyse ki) kendine zarar vermiyor. Kısacası her şey 'fake'.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Doruk Aras

eğer bu fake bir videoysa ve bu içeriği yapan editör başlık olarak '' ekmek kızartma makinesine çatalla dalan yayıncı çarpıldı'' yazıyorsa, demek ki bu içeri... Devamını Gör