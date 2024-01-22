İzlenme Uğruna Ölüyordu! Ekmek Kızartma Makinasına Çatalla Dalan Yayıncı Yürekleri Ağza Getirdi
İzlenme Uğruna Ölüyordu! Ekmek Kızartma Makinasına Çatalla Dalan Yayıncı Yürekleri Ağza Getirdi
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Online yayın platformlarının en popülerlerinden olan Twitch yine bildiğimiz gibi...
Twitch'te yayın yapan Boogles adlı bir yayıncı ise görenleri dehşete düşürüyor desek yeridir.
Kendisinin o anlarını buradan izleyebilirsiniz. 👇
Bu yayının ardından Twitch'ten banlanan yayıncı son zamanlarda adını sıkça duymaya başladığımız ve Twitch'in en büyük rakibi olarak anılan Kick'e geçiş yaparak bu sefer iki tost makinasıyla yayınına devam etti.
Çocukların bu davranışları görüp deneyebileceklerini söyleyen kişiler tarafından bol bol eleştirilen, Twitch'ten ise kendine zarar verme ve uygunsuz davranışlar sebebiyle banlanan yayıncının hala nasıl ölmediğini merak ediyorsanız yanıt çok basit. Tüm bunlar gerçek olmaktan çok uzak!
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Mal kafa...
eğer bu fake bir videoysa ve bu içeriği yapan editör başlık olarak '' ekmek kızartma makinesine çatalla dalan yayıncı çarpıldı'' yazıyorsa, demek ki bu içeri... Devamını Gör