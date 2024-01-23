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Riot Games'te Deprem! Şirket Küçülmeye Gidiyor: Peki Oyunlar Nasıl Etkilenecek?

Riot Games'te Deprem! Şirket Küçülmeye Gidiyor: Peki Oyunlar Nasıl Etkilenecek?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
23.01.2024 - 20:13

League of Legends ve Valorant gibi popüler oyunları ile yakından tanıdığımız, ülkemizde de ofisi bulunan Riot Games 500'den fazla çalışanının işine son vererek küçülmeye gideceklerini açıkladı. Bu haber sonrası oyunların ve mevcut projelerin akıbeti ise büyük merak konusu.

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2006 yılında kurulan Riot Games 2009 yılında yayınladıkları ilk oyunları League of Legends ile büyük başarı kazanmıştı.

2006 yılında kurulan Riot Games 2009 yılında yayınladıkları ilk oyunları League of Legends ile büyük başarı kazanmıştı.

Sonraki yıllarda Legends of Runeterra, Valorant, Teamfight Tactics ve Wild Rift gibi oyunlarla da başarı yakalayan Riot Games ayrıca League of Legends evrenini genişletecek, tek kişilik oyunlar yayınlayan Riot Forge'u da kurmuştu.

Riot Games dünya genelinde küçülmeye gidiyor.

Riot Games dünya genelinde küçülmeye gidiyor.

Riot Games CEO'su Dylan Jadeja tarafından çalışanlara gönderilen mailde durumun yapılan bazı yatırımlardan beklenilen sonuçların alınamamasından ileri geldiği açıklanmış vaziyette. Stratejilerini yeniden gözden geçirerek farklı aksiyonlar alacaklarını belirten mailde ayrıca maliyetlerin de devamlılığı olmayan bir noktaya vardığından bahsedildi. Bu süreçte çalışanların %11'i yani 500 kişiden fazlasının işine son verilecek.

Riot Forge da kapılarını tamamen kapatıyor.

Riot Forge da kapılarını tamamen kapatıyor.

League of Legends evreninde geçen tek kişilik oyunlar yayınlamak amacıyla açılan Riot Forge bu güne değin fena olmayan eleştiriler alan The Mageseeker, Convergence ve Ruined King gibi oyunlar yayınlamıştı. Yapılan açıklamada yakında görmeyi beklediğimiz Bandle Tale'ın ardından Riot Forge ile tamamen vedalaşacağımız da açıklandı.

Peki Riot Games oyunları bu süreçten nasıl etkilenecek?

Peki Riot Games oyunları bu süreçten nasıl etkilenecek?

Şirket içindeki yeniden yapılanmadan elbette firmanın oyunları da nasibini alacak. Legends of Runeterra'nın geliştirici ekibi önemli ölçüde küçültülecek ve oyunun PvE modu desteklenmeye devam edilecek. Bunun yanında geliştirme süreci devam eden dövüş oyunu Project L ve beğeni toplayan dizi Arcane ise süreçlerden etkilenmeyecek.

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