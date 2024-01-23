Riot Games'te Deprem! Şirket Küçülmeye Gidiyor: Peki Oyunlar Nasıl Etkilenecek?
Riot Games'te Deprem! Şirket Küçülmeye Gidiyor: Peki Oyunlar Nasıl Etkilenecek?
League of Legends ve Valorant gibi popüler oyunları ile yakından tanıdığımız, ülkemizde de ofisi bulunan Riot Games 500'den fazla çalışanının işine son vererek küçülmeye gideceklerini açıkladı. Bu haber sonrası oyunların ve mevcut projelerin akıbeti ise büyük merak konusu.
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2006 yılında kurulan Riot Games 2009 yılında yayınladıkları ilk oyunları League of Legends ile büyük başarı kazanmıştı.
Riot Games dünya genelinde küçülmeye gidiyor.
Riot Forge da kapılarını tamamen kapatıyor.
Peki Riot Games oyunları bu süreçten nasıl etkilenecek?
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