Riot Games'te Deprem! Şirket Küçülmeye Gidiyor: Peki Oyunlar Nasıl Etkilenecek?

Riot Games CEO'su Dylan Jadeja tarafından çalışanlara gönderilen mailde durumun yapılan bazı yatırımlardan beklenilen sonuçların alınamamasından ileri geldiği açıklanmış vaziyette. Stratejilerini yeniden gözden geçirerek farklı aksiyonlar alacaklarını belirten mailde ayrıca maliyetlerin de devamlılığı olmayan bir noktaya vardığından bahsedildi. Bu süreçte çalışanların %11'i yani 500 kişiden fazlasının işine son verilecek.