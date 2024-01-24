Kojimanın Tartışmalı Oyunu Death Stranding Önümüzdeki Hafta Mobile Geliyor!

Kojimanın tartışmalı oyunlarından olan Death Stranding, 30 Ocak tarihinde iPhone 15 Pro modelleri, iPad ve Mac cihazlarında oynanabilir olacak. Tabii oyun her iPad ve Mac cihazında çalışmayacak. Oyunu oynayabilmek için cihazlarınızın M serisi çip donanımına sahip olması gerekiyor. Oyunun fiyatı ise 39.99 dolar olarak belirlenmiş durumda. Şu an sipariş verirseniz ön sipariş indirimi ile 20 dolar gibi bir ücret ile oyuna sahip olabilirsiniz.