Kojimanın Tartışmalı Oyunu Death Stranding Önümüzdeki Hafta Mobile Geliyor!
Kojimanın Tartışmalı Oyunu Death Stranding Önümüzdeki Hafta Mobile Geliyor!
Telefonların yaygınlaşması ile oyunlar cebimize kadar girmeyi başardı. Teknolojinin gelişimi ile büyük bütçeli oyunların da mobil portları yapılmaya başladı. Daha önce büyük isimlerle karşımıza gelen bu mobil portlara, yakın zamanda bir yenisi daha eklenecek.
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Death Stranding: Director's Cut , iPhone, iPad ve Mac için çıkacak.
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Daha önce birçok yapım mobil için çıkmıştı.
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