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Kojimanın Tartışmalı Oyunu Death Stranding Önümüzdeki Hafta Mobile Geliyor!

Kojimanın Tartışmalı Oyunu Death Stranding Önümüzdeki Hafta Mobile Geliyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 15:12

Telefonların yaygınlaşması ile oyunlar cebimize kadar girmeyi başardı. Teknolojinin gelişimi ile büyük bütçeli oyunların da mobil portları yapılmaya başladı. Daha önce büyük isimlerle karşımıza gelen bu mobil portlara, yakın zamanda bir yenisi daha eklenecek.

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Death Stranding: Director's Cut , iPhone, iPad ve Mac için çıkacak.

Death Stranding: Director's Cut , iPhone, iPad ve Mac için çıkacak.

Kojimanın tartışmalı oyunlarından olan Death Stranding, 30 Ocak tarihinde iPhone 15 Pro modelleri, iPad ve Mac cihazlarında oynanabilir olacak. Tabii oyun her iPad ve Mac cihazında çalışmayacak. Oyunu oynayabilmek için cihazlarınızın M serisi çip donanımına sahip olması gerekiyor. Oyunun fiyatı ise 39.99 dolar olarak belirlenmiş durumda. Şu an sipariş verirseniz ön sipariş indirimi ile 20 dolar gibi bir ücret ile oyuna sahip olabilirsiniz.

Amerika'nın son umudu Sam Bridges!

Amerika'nın son umudu Sam Bridges!

Death Stranding, bizleri sessiz, boş ve tekinsiz bir dünya ile buluşturuyor. Ölüler ve dirilerin dünyasının çakıştığı bu düzende, tek kurtuluş umudu ana karakterimiz Sam Bridges. Yapım her ne kadar çıktığı dönem bir hayli tartışılsa da şans verilmesi gereken bir deneyim vaat ediyor.

Daha önce birçok yapım mobil için çıkmıştı.

Daha önce birçok yapım mobil için çıkmıştı.

Resident Evil 4, Resident Evil: Village ve Alien Isolation gibi daha birçok oyun iPhone, iPad ve Mac modelleri için çıkmıştı. Her ne kadar performans olarak yüksek bir standarta sahip olmasa da başlangıç için yeterli seviyeyi yakalamayı başarmışlardı.

Mobil oyun sektörü gün geçtikçe büyümeye devam ediyor!

Mobil oyun sektörü gün geçtikçe büyümeye devam ediyor!

Oyunlar gün geçtikçe daha ulaşılabilir bir hale gelmeye başladı. Eğer teknoloji bu hızda ilerlemeye devam ederse sadece birkaç yıl sonra mobildeki büyük bütçeli oyunlar, el konsollarına yetişecek seviyeye gelebilir. Bu da doğal olarak oyun sektöründe yeni bir ekosistem ve yeni bir oyuncu topluluğu doğuracaktır.

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