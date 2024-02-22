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Star Wars: Battlefront Classic Collection Duyuruldu: Mart Ayında Geliyor!

Star Wars: Battlefront Classic Collection Duyuruldu: Mart Ayında Geliyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 10:46

Star Wars hayranlarının sevineceği bir haber ile karşınızdayız. Aspyr tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan STAR WARS: Battlefront Classic Collection 14 Mart tarihinde piyasaya sürülecek.

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2004 ve 2005 yılında çıkan Battlefront oyunları bir koleksiyon içerisinde geliyor.

2004 ve 2005 yılında çıkan Battlefront oyunları bir koleksiyon içerisinde geliyor.

STAR WARS: Battlefront Classic Collection adıyla duyurulan bu paket içerisinde 2004 ve 2005 yıllarında çıkan klasikleşmiş Battlefront oyunlarına geri döneceğiz. Paket içerisinde yer alan bu iki oyun, eleştirmenler ve oyuncular tarafından pek fazla seviliyor.

64 oyuncuya kadar desteklenen çevrimiçi sunucular yer alacak.

64 oyuncuya kadar desteklenen çevrimiçi sunucular yer alacak.

Bu klasikleşmiş Battlefront oyunları içerisinde ana hikayeler ve tek oyunculu modların yanı sıra 64 kişiye kadar desteklenen çevrimiçi sunucular da yer alacak. Bu sunucular tamamen yenilenmiş ve günümüz hızına adapte edilmiş durumda.

Koleksiyon içerisinde şunlar yer alıyor;

Koleksiyon içerisinde şunlar yer alıyor;

Classic Collection paketinde yer alan tüm içerikler şu şekilde;

STAR WARS Battlefront (Classic)

  • -Dâhil Olan Bonus Harita: Jabba's Palace

STAR WARS Battlefront II

  • -Dâhil Olan Bonus Haritalar: Bespin: Cloud City, Rhen Var: Harbor, Rhen Var: Citadel ve Yavin 4: Arena

  • -Dâhil Olan Bonus Kahramanlar: Asajj Ventress ve Kit Fisto

14 Mart tarihinde çıkacak fakat ön sipariş fiyatı belli değil.

14 Mart tarihinde çıkacak fakat ön sipariş fiyatı belli değil.

Bu klasikleşmiş yapımları oynamak için 14 Mart tarihini beklemek durumundasınız. Steam üzerinden PC, PlayStation 4 ve 5, Nintendo Switch ve Xbox konsolları için piyasaya sürülecek.

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