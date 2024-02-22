Star Wars: Battlefront Classic Collection Duyuruldu: Mart Ayında Geliyor!
Star Wars: Battlefront Classic Collection Duyuruldu: Mart Ayında Geliyor!
Star Wars hayranlarının sevineceği bir haber ile karşınızdayız. Aspyr tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan STAR WARS: Battlefront Classic Collection 14 Mart tarihinde piyasaya sürülecek.
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2004 ve 2005 yılında çıkan Battlefront oyunları bir koleksiyon içerisinde geliyor.
64 oyuncuya kadar desteklenen çevrimiçi sunucular yer alacak.
Koleksiyon içerisinde şunlar yer alıyor;
14 Mart tarihinde çıkacak fakat ön sipariş fiyatı belli değil.
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