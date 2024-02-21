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Elden Ring Genişleme Paketi Shadow of the Erdtree'den İlk Oynanış Fragmanı Geldi!

Elden Ring Genişleme Paketi Shadow of the Erdtree'den İlk Oynanış Fragmanı Geldi!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 18:09

Fromsoftware'in elinden çıkan ve ödülleri silip süpüren Elden Ring'in genişleme paketine dair ilk oynanış videosu yayınlandı.

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Beklenen DLC Shadow of the Erdtree'den ilk oynanış fragmanı yayınlandı.

Genişleme paketi ile birlikte birçok yeni bölge ve boss savaşı gelecek.

Genişleme paketi ile birlikte birçok yeni bölge ve boss savaşı gelecek.

Fragmanda gördüğümüz detayları incelediğimizde birçok yeni içeriğin bizlerle buluşacağını söyleyebiliriz. Farklı mekanlar farklı düşman tipleri ve tabii ki yeni boss savaşları bizleri bekliyor. Genişleme paketinin ne kadar uzun olacağı ise netlik kazanmış değil.

Shadow of the Erdtree'nin çıkış tarihi ve fiyatı da açıklandı.

Shadow of the Erdtree'nin çıkış tarihi ve fiyatı da açıklandı.

Yayınlanan fragmanda genişleme paketine dair birçok detayı görme fırsatımız oldu. Bu detaylardan birisi de çıkış tarihiydi. Shadow of the Erdtree, 21 Haziran 2024 tarihinde oyuncularla buluşacak. DLC'nin fiyatı Türkiye tarafında 999 TL olarak belirlenmiş durumda.

Shadow of the Erdtree, uzun bir süredi geliştiriliyor.

Shadow of the Erdtree, uzun bir süredi geliştiriliyor.

Elden Ring'in başarılı çıkışının ardından oyuncular gözleri yavaştan genişleme paketine dikmeye başlamıştı. Elden Ring'in çıkışından 1 yıl sonra duyurulan genişleme paketi bu yıl çıkacak. Bu da bu genişlemenin neredeyse 2 yıldır geliştirildiği anlamına geliyor.

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