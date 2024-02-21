Elden Ring Genişleme Paketi Shadow of the Erdtree'den İlk Oynanış Fragmanı Geldi!
Elden Ring Genişleme Paketi Shadow of the Erdtree'den İlk Oynanış Fragmanı Geldi!
Fromsoftware'in elinden çıkan ve ödülleri silip süpüren Elden Ring'in genişleme paketine dair ilk oynanış videosu yayınlandı.
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Beklenen DLC Shadow of the Erdtree'den ilk oynanış fragmanı yayınlandı.
Genişleme paketi ile birlikte birçok yeni bölge ve boss savaşı gelecek.
Shadow of the Erdtree'nin çıkış tarihi ve fiyatı da açıklandı.
Shadow of the Erdtree, uzun bir süredi geliştiriliyor.
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