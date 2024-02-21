Elden Ring Genişleme Paketi Shadow of the Erdtree'den İlk Oynanış Fragmanı Geldi!

Fragmanda gördüğümüz detayları incelediğimizde birçok yeni içeriğin bizlerle buluşacağını söyleyebiliriz. Farklı mekanlar farklı düşman tipleri ve tabii ki yeni boss savaşları bizleri bekliyor. Genişleme paketinin ne kadar uzun olacağı ise netlik kazanmış değil.