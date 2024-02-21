Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Esport
Activision Blizzard'ın Başı Dertte! Espor Takımın Tarafından 680 Milyon Dolarlık Dava Açıldı

Activision Blizzard'ın Başı Dertte! Espor Takımın Tarafından 680 Milyon Dolarlık Dava Açıldı

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 15:16

Call of Duty'nin profesyonel e-spor ligi olan Call of Duty League'den tatsız haberler geldi. Gelen bilgilere göre Activision 680 milyon dolarlık bir dava ile karşı karşıya.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Call of Duty League takımlarından OpTic Gaming, Activision'a dava açıyor.

Call of Duty League takımlarından OpTic Gaming, Activision'a dava açıyor.

OpTic Gaming'in CEO'su Hector 'H3CZ' Rodriguez, Activision Blizzard'a toplamda 680 milyon dolarlık bir dava açıyor. Bunun sebebi ise Activision'un piyasayı tekelleştirmesi ve kendi isteklerini dayatması. Bunun yanında oyuncuların özgürlüklerini de kısıtlamakta.

Takımlar finansal açıdan zor durumlara sürükleniyordu.

Takımlar finansal açıdan zor durumlara sürükleniyordu.

İddialara göre Call of Duty League'de yarışan takımlar bazı zor durumlara sürükleniyordu. Bu durum takımlara ve oyunculara zorlu şartlar dayatmaktaydı ve uymayanlarda ciddi maddi yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktaydı.

Activision'dan önce işler daha iyi bir haldeydi.

Activision'dan önce işler daha iyi bir haldeydi.

Activision, Call of Duty League'i kurmadan önce turnuvalar üçüncü taraf organizasyonlar tarafından gerçekleştiriliyordu. Bu da daha rahat bir rekabet ortamı sunuyordu. Activision'un olaya el atması ile birlikte bu durum tam tersi bir duruma evrildi ve tekelleşmeye başladı.

Activision, takımlardan gereğinden fazla para istiyor.

Activision, takımlardan gereğinden fazla para istiyor.

Call of Duty League'de yer almak için takımların 20 ila 25 milyon dolarlık bir ücret vermesi gerekiyor. Buna rağmen Activision, takımları 27,5 milyon dolarlık Franchise ücreti vermeye zorluyor. Bunun yanında etkinlik gelirlerinin yarısını da kendisine verilmesini istiyor. Activision, turnuvada mücadele eden oyuncuların başka turnuvalarda yarışmasını yasaklıyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın