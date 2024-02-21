Activision Blizzard'ın Başı Dertte! Espor Takımın Tarafından 680 Milyon Dolarlık Dava Açıldı
Activision Blizzard'ın Başı Dertte! Espor Takımın Tarafından 680 Milyon Dolarlık Dava Açıldı
Call of Duty'nin profesyonel e-spor ligi olan Call of Duty League'den tatsız haberler geldi. Gelen bilgilere göre Activision 680 milyon dolarlık bir dava ile karşı karşıya.
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Call of Duty League takımlarından OpTic Gaming, Activision'a dava açıyor.
Takımlar finansal açıdan zor durumlara sürükleniyordu.
Activision'dan önce işler daha iyi bir haldeydi.
Activision, takımlardan gereğinden fazla para istiyor.
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