Activision Blizzard'ın Başı Dertte! Espor Takımın Tarafından 680 Milyon Dolarlık Dava Açıldı

Call of Duty League'de yer almak için takımların 20 ila 25 milyon dolarlık bir ücret vermesi gerekiyor. Buna rağmen Activision, takımları 27,5 milyon dolarlık Franchise ücreti vermeye zorluyor. Bunun yanında etkinlik gelirlerinin yarısını da kendisine verilmesini istiyor. Activision, turnuvada mücadele eden oyuncuların başka turnuvalarda yarışmasını yasaklıyor.