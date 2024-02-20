Şubat Ayının İkinci Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar Belli Oldu
Şubat Ayının İkinci Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar Belli Oldu
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Xbox Game Pass sunduğu oyunlara karşın talep ettiği cüzi sayılabilecek ücretiyle oyuncuların gözbebeği konumunda.
Şubat ayının sürprizleri bu kadarla da sınırlı değil. Toplam değerleri yüzlerce TL'yi aşan yedi oyun daha ayın geri kalanında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecekler.
Elbette Xbox Game Pass'e veda eden oyunlar da yok değil.
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