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Şubat Ayının İkinci Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar Belli Oldu

Şubat Ayının İkinci Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar Belli Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
20.02.2024 - 21:51

Microsoft'un oyunculara aylık belli bir ücret karşılığında yüzlerce oyundan oluşan bir kütüphaneye erişim imkanı sağlayan abonelik sistemi Xbox Game Pass'e 2024 Şubat ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunlar açıklandı.

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Xbox Game Pass sunduğu oyunlara karşın talep ettiği cüzi sayılabilecek ücretiyle oyuncuların gözbebeği konumunda.

Xbox Game Pass sunduğu oyunlara karşın talep ettiği cüzi sayılabilecek ücretiyle oyuncuların gözbebeği konumunda.

Özellikle ülkemizde sürekli artan oyun fiyatları karşısında oyuncuların bir numaralı çözüm yollarından olan Xbox Game Pass sürekli genişleyen kütüphanesinin yanında ayrıca bazı çok beklenen ve yüksek bütçeli oyunları da ilk günden abonelerine sunuyor.

Şubat ayının ilk yarısında Xbox Game Pass sekiz yeni oyunu kütüphanesine katmıştı.

Şubat ayının sürprizleri bu kadarla da sınırlı değil. Toplam değerleri yüzlerce TL'yi aşan yedi oyun daha ayın geri kalanında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecekler.

Şubat ayının sürprizleri bu kadarla da sınırlı değil. Toplam değerleri yüzlerce TL'yi aşan yedi oyun daha ayın geri kalanında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecekler.

Madden 24, Bluey the Videogame, Indivisible, Maneater, Space Engineers, Tales of Arise ve Warhammer 40,000: Boltgun 2024'ün Şubat ayının geri kalanında Game Pass kütüphanesine eklenecek yapımlar olacaklar.

Elbette Xbox Game Pass'e veda eden oyunlar da yok değil.

Elbette Xbox Game Pass'e veda eden oyunlar da yok değil.

Her ay kütüphaneye yeni eklenen oyunların yanında veda ettiğimiz oyunlar da oluyor haliyle. Madden 22 ve Soul Hackers 2'yi denemek veya başladığınız bu oyunları bitirmek istiyorsanız bunlar son şanslarınız zira ikili ay sonunda Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılacaklar.

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