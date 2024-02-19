Epic Games Store 2023 Verilerini Açıkladı: Ücretsiz Oyunları Sömürmüşüz!
Epic Games Store 2023 Verilerini Açıkladı: Ücretsiz Oyunları Sömürmüşüz!
Dünya çapında Steam'in en büyük rakibi olan Epic Games Store geçtiğimiz yıla dair bilançosunu açıkladı. Kullanıcılar ile paylaşılan veriler arasında ise özellikle ücretsiz oyunlar büyük dikkat çekiyor.
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Bilhassa ücretsiz oyunları ile kalplerimizi çalan Epic Games Store geçtiğimiz yıl tam 86 oyunu bedava sunmuş.
Epic Games Store'un bedava verdiği oyunların toplam değeri de dudak uçuklatan cinsten.
Epic Games Store'da 2023'ün en iyi oyunları da açıklandı.
Peki platformda toplamda kaç oyun var?
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