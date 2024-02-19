Epic Games Store 2023 Verilerini Açıkladı: Ücretsiz Oyunları Sömürmüşüz!

2023 raporunda platformdaki toplam oyun sayısını da açıklayan Epic Games Store'un paylaştığı verilere göre 2,900'den fazla oyuna ev sahipliği yapıyor. Bu rakam Steam'deki toplam oyun sayısının yanında hayli mütevazi kalsa da Epic Games store 2022 yılından beri bir yıl içerisinde platformdaki oyun sayısını neredeyse yüzde 88 arttırmayı başarmış. Üstelik Alan Wake 2 gibi bazı popüler oyunların yalnızca Epic Games Store'a geldiğini de hatırlatalım.