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Epic Games Store 2023 Verilerini Açıkladı: Ücretsiz Oyunları Sömürmüşüz!

Epic Games Store 2023 Verilerini Açıkladı: Ücretsiz Oyunları Sömürmüşüz!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
19.02.2024 - 18:54

Dünya çapında Steam'in en büyük rakibi olan Epic Games Store geçtiğimiz yıla dair bilançosunu açıkladı. Kullanıcılar ile paylaşılan veriler arasında ise özellikle ücretsiz oyunlar büyük dikkat çekiyor.

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Bilhassa ücretsiz oyunları ile kalplerimizi çalan Epic Games Store geçtiğimiz yıl tam 86 oyunu bedava sunmuş.

Bilhassa ücretsiz oyunları ile kalplerimizi çalan Epic Games Store geçtiğimiz yıl tam 86 oyunu bedava sunmuş.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlara ek olarak yeni yıl döneminde bu sayıyı günaşırıya düşüren Epic Games Store'un bedava oyunlarından ise toplamda 586 milyondan fazla oyuncu faydalanmış.

Epic Games Store'un bedava verdiği oyunların toplam değeri de dudak uçuklatan cinsten.

Epic Games Store'un bedava verdiği oyunların toplam değeri de dudak uçuklatan cinsten.

Geçtiğimiz yıl boyunca 86 bedava oyunla karşımıza çıkan Epic Games Store'un yıl içerisinde bedava verdiği oyunların toplam değerleri ise 2,055 dolar. Yani bugünün kuruyla yaklaşık 63,445 TL!

Epic Games Store'da 2023'ün en iyi oyunları da açıklandı.

Epic Games Store'da 2023'ün en iyi oyunları da açıklandı.

Oyun harcaması ve etkileşimler göz önünde bulundurularak hazırlanan listenin ilk beşince üç oynaması ücretsiz oyun yer alıyor. Bunlar Genshin Impact, Rocket League ve Epic'in kendi oyunu olan Fortnite.

Peki platformda toplamda kaç oyun var?

Peki platformda toplamda kaç oyun var?

2023 raporunda platformdaki toplam oyun sayısını da açıklayan Epic Games Store'un paylaştığı verilere göre 2,900'den fazla oyuna ev sahipliği yapıyor. Bu rakam Steam'deki toplam oyun sayısının yanında hayli mütevazi kalsa da Epic Games store 2022 yılından beri bir yıl içerisinde platformdaki oyun sayısını neredeyse yüzde 88 arttırmayı başarmış. Üstelik Alan Wake 2 gibi bazı popüler oyunların yalnızca Epic Games Store'a geldiğini de hatırlatalım.

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