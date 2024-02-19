Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Epic Games Store'un Ücretsiz Oyunu Ortaya Çıktı: Steam Değeri 617 TL Olan Sevilen Oyun Bedava Olacak

Epic Games Store'un Ücretsiz Oyunu Ortaya Çıktı: Steam Değeri 617 TL Olan Sevilen Oyun Bedava Olacak

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
19.02.2024 - 13:44

Epic Games Store'da bu hafta biraz kafalar karışık gibi. Efsane bir serinin oyunlarını vereceğini duyuran Epic Games Store sonradan karar değişikliğine gitse de bu hafta da oyuncuları memnun edecek bir oyunumuz var.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Epic Games Store bedava oyunlarına hız kesmeden devam ediyor.

Epic Games Store bedava oyunlarına hız kesmeden devam ediyor.

Her hafta kullanıcılarının karşısına farklı oyunlarla çıkan Epic Games Store hem oyun fiyatlarının uçtuğu şu günlerde bizi oyunsuz bırakmıyor hem de pek çok oyuncu için fark türlere de yelken açmaya olanak sağlıyor.

Epic Games Store Fallout ve Fallout 2 kararından vazgeçti.

Epic Games Store Fallout ve Fallout 2 kararından vazgeçti.

Geçtiğimiz perşembe günü bu hafta karşımıza Fallout ve Fallout 2 ile çıkacağını duyuran Epic Games Store'da bir son dakika değişikliği ile bu iki oyun yerini sevilen bir bağımsız oyuna bıraktı.

Bu haftanın Epic Games Store bedavası Steam değeri yaklaşık 617 TL olan Super Meat Boy Forever olacak.

Super Meat Boy Forever öncesinde Dakar Desert Rally'i de kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?