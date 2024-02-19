Epic Games Store'un Ücretsiz Oyunu Ortaya Çıktı: Steam Değeri 617 TL Olan Sevilen Oyun Bedava Olacak
Epic Games Store'un Ücretsiz Oyunu Ortaya Çıktı: Steam Değeri 617 TL Olan Sevilen Oyun Bedava Olacak
Epic Games Store'da bu hafta biraz kafalar karışık gibi. Efsane bir serinin oyunlarını vereceğini duyuran Epic Games Store sonradan karar değişikliğine gitse de bu hafta da oyuncuları memnun edecek bir oyunumuz var.
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Epic Games Store bedava oyunlarına hız kesmeden devam ediyor.
Epic Games Store Fallout ve Fallout 2 kararından vazgeçti.
Bu haftanın Epic Games Store bedavası Steam değeri yaklaşık 617 TL olan Super Meat Boy Forever olacak.
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