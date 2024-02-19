Disco Elysium Genişleme Paketi İptal Edildi! Çalışanların Bir Kısmı İşten Çıkarılacak
Disco Elysium Genişleme Paketi İptal Edildi! Çalışanların Bir Kısmı İşten Çıkarılacak
2019 yılında çıkan ve birçok ödül kazanmayı başaran Disco Elysium'dan kötü haberler geldi. Geliştirici şirketin içinden gelen bilgilere göre birçok kişi işinden olmak üzere.
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Disco Elysium için geliştirilen genişleme paketi iptal edildi.
Oyunun iptal olmasının sebebi de açıklandı.
Çalışanların bir kısmı da işten çıkarılacak.
Oyun sektöründeki işten çıkarmalar büyümeye devam ediyor.
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