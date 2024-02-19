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Disco Elysium Genişleme Paketi İptal Edildi! Çalışanların Bir Kısmı İşten Çıkarılacak

Disco Elysium Genişleme Paketi İptal Edildi! Çalışanların Bir Kısmı İşten Çıkarılacak

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 12:14

2019 yılında çıkan ve birçok ödül kazanmayı başaran Disco Elysium'dan kötü haberler geldi. Geliştirici şirketin içinden gelen bilgilere göre birçok kişi işinden olmak üzere.

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Disco Elysium için geliştirilen genişleme paketi iptal edildi.

Disco Elysium için geliştirilen genişleme paketi iptal edildi.

2019 yılının sürprizlerinden olan Disco Elysium, yılın en iyi bağımsız oyunu dahil birçok ödüle layık görülmüştü. Oyunun başarılı çıkışından sonra geliştiriciler, standalone bir genişleme paketi için çalışmalara başlamıştı. Şirket çalışanlarından gelen yeni bilgilere göre de geliştirme aşamasında olan bu genişleme paketi iptal edildi.

Oyunun iptal olmasının sebebi de açıklandı.

Oyunun iptal olmasının sebebi de açıklandı.

ZA/UM'un başkanı Ed Tomaszewski, genişleme paketinin iptal olma sebebini de çalışanlarına söylemiş. Ed'e göre bu genişleme paketinin tamamlanmasına minimum 1 veya 2 yıl vardı. Bu da büyük bir zaman ve enerji kaybı yaşatacaktı. Bu sebeplerden dolayı da bu genişlemenin iptaline karar verildi.

Çalışanların bir kısmı da işten çıkarılacak.

Çalışanların bir kısmı da işten çıkarılacak.

Gelen bilgilere göre oyunun geliştiricisi ZA/UM, şirket bünyesindeki çalışanlarının %25'ini işten çıkaracak. Çalışanlar işten çıkarılacağını ve oyunun iptalini, şirketin CEO'su Ilmar Kompus'un maili ile öğrendiğini aktardı.

Oyun sektöründeki işten çıkarmalar büyümeye devam ediyor.

Oyun sektöründeki işten çıkarmalar büyümeye devam ediyor.

Son aylarda birçok işten çıkarma haberini sizlere aktardık. Sektördeki dengelerin değişmesinden dolayı büyük firmalardan hatrı sayılır insanın işten çıkarıldığını öğreniyoruz. Bu durumun daha ne kadar devam edeceği ve sektöre vereceği zararı ise merak konusu.

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