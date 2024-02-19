Disco Elysium Genişleme Paketi İptal Edildi! Çalışanların Bir Kısmı İşten Çıkarılacak

ZA/UM'un başkanı Ed Tomaszewski, genişleme paketinin iptal olma sebebini de çalışanlarına söylemiş. Ed'e göre bu genişleme paketinin tamamlanmasına minimum 1 veya 2 yıl vardı. Bu da büyük bir zaman ve enerji kaybı yaşatacaktı. Bu sebeplerden dolayı da bu genişlemenin iptaline karar verildi.