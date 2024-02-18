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Kurtlar Vadisi Kalitesinden Sevgili Unutturan Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları

Kurtlar Vadisi Kalitesinden Sevgili Unutturan Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
18.02.2024 - 12:09

Hiçbir şart altında mizahı elde bırakmayan oyuncular bu hafta da Steam yorumlarında oyunlara hiç bakmadığımız açılardan yaklaşarak yüzümüzü güldürüyorlar.

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1. Mika, sen misin Mika?

1. Mika, sen misin Mika?

Oyun: Helldivers 2

2. Bunu neden deneme ihtiyacı duydun peki?

2. Bunu neden deneme ihtiyacı duydun peki?

Oyun: Tekken 8

3. Millet uçaktan uçağa atlarken şarjör değiştiriyor be heey!

3. Millet uçaktan uçağa atlarken şarjör değiştiriyor be heey!

Oyun: Battlefield 1

4. Bu oyun böyle bir şey miydi ya?

4. Bu oyun böyle bir şey miydi ya?

Oyun: Enshrouded

5. Türkiye Kupası maçlarında herhangi bir üç büyükler takımı:

5. Türkiye Kupası maçlarında herhangi bir üç büyükler takımı:

Oyun: Football Manager 24

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6. Bu insanlarda hiç minnet kalmamış ya.

6. Bu insanlarda hiç minnet kalmamış ya.

Oyun: The Elder Scrolls V: Skyrim

7. Bir TF2 oyuncusunun olağan oyun döngüsü:

7. Bir TF2 oyuncusunun olağan oyun döngüsü:

Oyun: Team Fortress 2

8. 2. Dünya Savaşı'nda askerlik yapmış, oyun oynayan sniper dede videosuna "vay be" derken iyiydi ama.

8. 2. Dünya Savaşı'nda askerlik yapmış, oyun oynayan sniper dede videosuna "vay be" derken iyiydi ama.

Oyun: War Thunder

9. 833 saat sadece fotoğraflarına baktığını düşünmek ürkütücü oldu aslında.

9. 833 saat sadece fotoğraflarına baktığını düşünmek ürkütücü oldu aslında.

Oyun: Euro Truck Simulator 2

10. Abartmasak mı? Sonuçta bu oyunda Güllü gibi bi' yan karakter yok

10. Abartmasak mı? Sonuçta bu oyunda Güllü gibi bi' yan karakter yok

Oyun: Red Dead Redemption 2

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11. Haftaya görüşmek üzere!

11. Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: The Witcher 3: Wild Hunt

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