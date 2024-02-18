Kurtlar Vadisi Kalitesinden Sevgili Unutturan Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları
Kurtlar Vadisi Kalitesinden Sevgili Unutturan Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları
Hiçbir şart altında mizahı elde bırakmayan oyuncular bu hafta da Steam yorumlarında oyunlara hiç bakmadığımız açılardan yaklaşarak yüzümüzü güldürüyorlar.
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1. Mika, sen misin Mika?
2. Bunu neden deneme ihtiyacı duydun peki?
3. Millet uçaktan uçağa atlarken şarjör değiştiriyor be heey!
4. Bu oyun böyle bir şey miydi ya?
5. Türkiye Kupası maçlarında herhangi bir üç büyükler takımı:
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6. Bu insanlarda hiç minnet kalmamış ya.
7. Bir TF2 oyuncusunun olağan oyun döngüsü:
8. 2. Dünya Savaşı'nda askerlik yapmış, oyun oynayan sniper dede videosuna "vay be" derken iyiydi ama.
9. 833 saat sadece fotoğraflarına baktığını düşünmek ürkütücü oldu aslında.
10. Abartmasak mı? Sonuçta bu oyunda Güllü gibi bi' yan karakter yok
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11. Haftaya görüşmek üzere!
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