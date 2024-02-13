Sevgilin ve Sen Hangi Oyun Çiftinin Vibe'ına Sahipsiniz?
Sevgilin ve Sen Hangi Oyun Çiftinin Vibe'ına Sahipsiniz?
Her ilişkinin apayrı bir dinamiği, apayrı bir havası var. Peki sen ve partnerin bir araya geldiğinizde insanlara bu ünlü oyun çiftlerinden hangisinin havasını veriyorsunuz?
Buyurun birlikte öğrenelim!
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1. Öncelikle ne kadardır birliktesiniz?
2. Her ilişkide tartışma olur. Peki sizinkiler nasıl sonuçlanıyor?
3. Birlikte yapmaktan en çok keyif aldığınız aktivite ne?
4. Peki sence siz bu ikililerden hangisi olurdunuz?
5. Biraz da sanat. Sence sizi yansıtan eser hangisi?
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6. "En büyük aşklar nefretle başlar" sözüne katılıyor musun?
7. Geldik son soruya. Sizin ilişkinizi ayakta tutan şey ne?
Mario ve Prenses Peach!
Geralt ve Yennefer
Nathan ve Elena
Max Payne ve Mona Sax
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