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Sevgilin ve Sen Hangi Oyun Çiftinin Vibe'ına Sahipsiniz?

Sevgilin ve Sen Hangi Oyun Çiftinin Vibe'ına Sahipsiniz?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
13.02.2024 - 09:24

Her ilişkinin apayrı bir dinamiği, apayrı bir havası var. Peki sen ve partnerin bir araya geldiğinizde insanlara bu ünlü oyun çiftlerinden hangisinin havasını veriyorsunuz?

Buyurun birlikte öğrenelim!

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1. Öncelikle ne kadardır birliktesiniz?

1. Öncelikle ne kadardır birliktesiniz?

2. Her ilişkide tartışma olur. Peki sizinkiler nasıl sonuçlanıyor?

3. Birlikte yapmaktan en çok keyif aldığınız aktivite ne?

4. Peki sence siz bu ikililerden hangisi olurdunuz?

5. Biraz da sanat. Sence sizi yansıtan eser hangisi?

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6. "En büyük aşklar nefretle başlar" sözüne katılıyor musun?

6. "En büyük aşklar nefretle başlar" sözüne katılıyor musun?

7. Geldik son soruya. Sizin ilişkinizi ayakta tutan şey ne?

Mario ve Prenses Peach!

Mario ve Prenses Peach!

Biz hayatımızda bu kadar yumuş yumuş, bu kadar tatlı bir çift görmedik! Sen ve partnerin dünyaya adeta pozitiflik saçmak için gelmişsiniz ve bu durum ilişkinizi de ayakta tutan en önemli şeylerden biri. Her derdinizi ilk birbirinize açıyor, birinin sorununu ötekiniz çözene kadar rahat etmiyorsunuz. Elbette sizin de sıkıntılarınız olmuyor değil ancak sizin sırt sırta verip de birlikteyken aşamayacağınız şey yok!

Geralt ve Yennefer

Geralt ve Yennefer

Karşımızda epey dişli bir çift var! İkiniz de sonuna dek bağımsızlığına düşkün ruhlarsınız öncelikle. Son derece baskın iki karakter olarak ilişkinizde sık sık tartışsanız da bunların çözümlerini bir şekilde bulmayı başarıyorsunuz. İnsanlar ise size baktıklarında kapı gibi sağlam bir çift görüyorlar. Üstelik aranızdaki çekim ve tutku da tartışılmaz!

Nathan ve Elena

Nathan ve Elena

Oyun dünyasının belki de en çok yakışan çiftlerinden Nathan Drake ve Elena Fisher havası var sizde. İlk bakışta bambaşka insanlar olsanız da aslında aranızdaki kimya tam da bundan kaynaklanıyor. Birbirinize olan düşkünlüğünüz, karşı taraf hakkında hep yeni bir şeyler öğrenme isteği aşkınızı büyütüyor. Ayrıca ikinizin de yerinde duramayan karakterler olduğunu da söylemeden geçemeyeceğiz.

Max Payne ve Mona Sax

Max Payne ve Mona Sax

Aşkları birbirlerine bakışlarından dahi okunan Max ve Mona ikilisi oyun dünyasındaki ikizleriniz. Birbiriniz için yapamayacağınız şey yok, üstelik ucu tehlikeye çıksa bile! Siz hayatın zorluğuna karşı birlikte dik durmayı başarıyor, her şey üstünüze geldiğinde yine birbirinize sığınıyorsunuz. Karanlık günlerden geçseniz dahi her kavgadan güçlenerek çıktığınızı da söylemeden geçemeyeceğiz.

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