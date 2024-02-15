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Steam Fiyatı 667 TL Olan Sevilen Yarış Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz

Steam Fiyatı 667 TL Olan Sevilen Yarış Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
15.02.2024 - 12:46

Haftalık Epic bedavası geldi. Bu hafta toza toprağa bulanıyor ve son hız ilerliyoruz zira Steam'de 21,69 dolar, yani yaklaşık 667 TL'ye satılan keyifli yarış oyunu Epic Games Store'da ücretsiz.

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Epic Games Store'un haftalık bedavaları sayesinde kütüphanelerimizi doldurmaya devam ediyoruz.

Epic Games Store'un haftalık bedavaları sayesinde kütüphanelerimizi doldurmaya devam ediyoruz.

Oyunculara her hafta yüksek bütçeli AAA oyunlardan sevilen bağımsız yapımlara kadar farklı oyunları ücretsiz veren Epic Games Store bu hafta ise bir yarış oyunu ile karşımızda.

Bu haftanın bedava oyunu Steam'de 21,69 dolar, yani yaklaşık 667 TL'ye satılan Dakar Desert Rally.

Peki Dakar Desert Rally'e nasıl ücretsiz sahip olacağız?

Peki Dakar Desert Rally'e nasıl ücretsiz sahip olacağız?

Epic Games Store'a giriş yaptıktan sonra anasayfadaki 'Ücretsiz Oyunlar' kısmının altında yer alan Dakar Desert Rally;'i bulun ve tıklayın. Oyunun sayfasında ise 'Yükle' butonuna tıklayın. Ardından yönlendirildiğiniz yeni sayfada ise 'Sipariş Ver' diyerek oyunu kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Oyunu kütüphanemize eklemek için zaman kısıtlı.

Oyunu kütüphanemize eklemek için zaman kısıtlı.

15 Şubat saat 18:00 itibariyle ücretsiz olarak alınabilen Dakart Desert Rally bir hafta boyunca ücretsiz olarak kalacak. Bu süre içerisinde oyunu kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak ancak 22 Şubat saat 18:00'de oyunumuz yerini başka bir yapıma bırakacak. Kısacası elinizi çabuk tutsanız iyi edersiniz!

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