Steam Fiyatı 667 TL Olan Sevilen Yarış Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz

15 Şubat saat 18:00 itibariyle ücretsiz olarak alınabilen Dakart Desert Rally bir hafta boyunca ücretsiz olarak kalacak. Bu süre içerisinde oyunu kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak ancak 22 Şubat saat 18:00'de oyunumuz yerini başka bir yapıma bırakacak. Kısacası elinizi çabuk tutsanız iyi edersiniz!