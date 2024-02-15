Steam Fiyatı 667 TL Olan Sevilen Yarış Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz
Steam Fiyatı 667 TL Olan Sevilen Yarış Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz
Haftalık Epic bedavası geldi. Bu hafta toza toprağa bulanıyor ve son hız ilerliyoruz zira Steam'de 21,69 dolar, yani yaklaşık 667 TL'ye satılan keyifli yarış oyunu Epic Games Store'da ücretsiz.
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Epic Games Store'un haftalık bedavaları sayesinde kütüphanelerimizi doldurmaya devam ediyoruz.
Bu haftanın bedava oyunu Steam'de 21,69 dolar, yani yaklaşık 667 TL'ye satılan Dakar Desert Rally.
Peki Dakar Desert Rally'e nasıl ücretsiz sahip olacağız?
Oyunu kütüphanemize eklemek için zaman kısıtlı.
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