PlayStation Plus Şubat Ayı Oyunları Netleşti: 13 Yeni Oyun Kütüphaneye Ekleniyor
PlayStation Plus Şubat Ayı Oyunları Netleşti: 13 Yeni Oyun Kütüphaneye Ekleniyor
Her ay farklı oyunlarla büyüyen ve genişleyen bir kütüphaneye ev sahipliği yapan PlayStation Plus Extra ve Premium için Şubat 2024 oyunları belli oldu. Classics kategorisi ile birlikte toplamda 13 farklı oyun sisteme dahil olacak.
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Her ay yenilenen oyun kütüphanesi ile kullanıcıların dostu olan PlayStation Plus'a yeni oyunlar geliyor.
PlayStation Plus Extra ve Premium aboneleri için eklenecek oyunlar şu şekilde;
PlayStation Plus Premium Classics kategorisinde ise 4 unutulmaz oyun yer alıyor;
PlayStation Plus tam olarak nedir? Nasıl kullanılır?
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