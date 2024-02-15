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PlayStation Plus Şubat Ayı Oyunları Netleşti: 13 Yeni Oyun Kütüphaneye Ekleniyor

PlayStation Plus Şubat Ayı Oyunları Netleşti: 13 Yeni Oyun Kütüphaneye Ekleniyor

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 11:25

Her ay farklı oyunlarla büyüyen ve genişleyen bir kütüphaneye ev sahipliği yapan PlayStation Plus Extra ve Premium için Şubat 2024 oyunları belli oldu. Classics kategorisi ile birlikte toplamda 13 farklı oyun sisteme dahil olacak.

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Her ay yenilenen oyun kütüphanesi ile kullanıcıların dostu olan PlayStation Plus'a yeni oyunlar geliyor.

Her ay yenilenen oyun kütüphanesi ile kullanıcıların dostu olan PlayStation Plus'a yeni oyunlar geliyor.

Şubat 2024 içerisinde eklenecek toplamda 13 farklı oyun var. Bunların içerisinde son dönemlerin popüler yapımları da yer alıyor diyebiliriz. Ayrıca Classics türünde ise retro oyunları sevenler için sürprizler bulunuyor.

PlayStation Plus Extra ve Premium aboneleri için eklenecek oyunlar şu şekilde;

PlayStation Plus Extra ve Premium aboneleri için eklenecek oyunlar şu şekilde;

  • Need for Speed Unbound 

  • Tales of Arise

  • Tales of Zestiria 

  • The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

  • Assassin’s Creed Valhalla

  • Lego Worlds

  • Lego Jurassic World

  • Roguebook

  • Rogue Lords

PlayStation Plus Premium Classics kategorisinde ise 4 unutulmaz oyun yer alıyor;

PlayStation Plus Premium Classics kategorisinde ise 4 unutulmaz oyun yer alıyor;

  • Jet Rider 2

  • Resistance: Retribution

  • Tales of Symphonia

  • Tales of Vesperia

Özellikle PSP'nin sevilen oyunlarından birisi olan Resistance: Retribution yapımını kaçırmayın deriz!

PlayStation Plus tam olarak nedir? Nasıl kullanılır?

PlayStation Plus tam olarak nedir? Nasıl kullanılır?

Her ay yenilenen ücretsiz oyun kütüphanesiyle tanınan PlayStation Plus, belirli bir abonelik ücreti karşılığında aylık olarak dilediğiniz oyunu dilediğiniz kadar oynamanıza olanak sağlıyor. 

  • PlayStation Plus Essential - Aylık 175,00 TL

  • PlayStation Plus Extra - Aylık 260,00 TL

  • PlayStation Plus Deluxe - Aylık 305,00 TL

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