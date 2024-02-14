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Google'ın 14 Şubat Oyunu Gözlerinizden Kalpler Çıkartacak! Peki Nasıl Oynanır?

Google'ın 14 Şubat Oyunu Gözlerinizden Kalpler Çıkartacak! Peki Nasıl Oynanır?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
14.02.2024 - 17:36

Özel günleri tatlı logolar ve bazen de minik oyunlarla kutlamayı adet edinmiş olan Google bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü için ise karşımıza sevimli mi sevimli bir mini oyunla çıktı.

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Neredeyse hiçbir özel günü boş geçmeyen Google'ın anasayfasına kondurduğu mini oyunlar bu özel günleri daha da tatlı kılıyor.

Neredeyse hiçbir özel günü boş geçmeyen Google'ın anasayfasına kondurduğu mini oyunlar bu özel günleri daha da tatlı kılıyor.

Kimi zaman o güne özel tasarlanmış bir görsel, kimi zaman ise anasayfa üzerinden direkt olarak oynayabileceğiniz bir oyun sunan Google'ın 14 Şubat'ı boş geçeceğini elbette düşünmemiştik!

Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü için aşkın kimyasını hissedeceğimiz tatlış bir doodle'ımız var.

Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü için aşkın kimyasını hissedeceğimiz tatlış bir doodle'ımız var.

Midemizde kelebekler uçuştursa da aşkın aslında çoğunlukla kimyasal tepkimeler sonucu ortaya çıkan bir durum olduğu meselesi bu yıl Google tarafından elementleri ve kimyasal bağları temel alan bir oyunla kutlanıyor.

Google'ın bu yılki Sevgililer Günü doodle'ı Chemistry CuPd!

Google'ın bu yılki Sevgililer Günü doodle'ı Chemistry CuPd!

Oyuna dilerseniz periyodik tablodaki elementlerden birini seçerek, dilerseniz de sunulan ufak kişilik testine yanıt verdikten sonra size atanan element ile başlıyorsunuz.

Sonrasında ise flört uygulaması gibi tasarlanan arayüzde başlıyoruz diğer elementler arasından bağ kurabileceğimiz birilerini aramaya.

Sonrasında ise flört uygulaması gibi tasarlanan arayüzde başlıyoruz diğer elementler arasından bağ kurabileceğimiz birilerini aramaya.

Seçtiğiniz veya size atanan elementin bağ kurabildiği elementleri sağa, kuramayacağını düşündüklerinizi ise sola kaydırarak ilerliyorsunuz.

Ve kimyanız tutan elementler ile hem bilimsel hem de romantik bir ilişki başlıyor!

Ve kimyanız tutan elementler ile hem bilimsel hem de romantik bir ilişki başlıyor!

Oyundaki amacımız ise bağ kurabileceğimiz tüm elementleri bularak 'Bağlarım' kısmında sunulan yapbozu tamamlamak. Kısacası aşkın kimyasını yılın en romantik gününde tatmak isterseniz buyurun, hemen deneyin!

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