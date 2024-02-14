Google'ın 14 Şubat Oyunu Gözlerinizden Kalpler Çıkartacak! Peki Nasıl Oynanır?
Google'ın 14 Şubat Oyunu Gözlerinizden Kalpler Çıkartacak! Peki Nasıl Oynanır?
Özel günleri tatlı logolar ve bazen de minik oyunlarla kutlamayı adet edinmiş olan Google bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü için ise karşımıza sevimli mi sevimli bir mini oyunla çıktı.
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Neredeyse hiçbir özel günü boş geçmeyen Google'ın anasayfasına kondurduğu mini oyunlar bu özel günleri daha da tatlı kılıyor.
Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü için aşkın kimyasını hissedeceğimiz tatlış bir doodle'ımız var.
Google'ın bu yılki Sevgililer Günü doodle'ı Chemistry CuPd!
Sonrasında ise flört uygulaması gibi tasarlanan arayüzde başlıyoruz diğer elementler arasından bağ kurabileceğimiz birilerini aramaya.
Ve kimyanız tutan elementler ile hem bilimsel hem de romantik bir ilişki başlıyor!
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