Sosyal Medyada Viral Olan My Child Lebensborn Oyununu İnceliyoruz

Dedik ya, Lebensborn çocukları ne Almanya'da ne de diğer ülkelerde istenen çocuklar değiller. Bizim maceramız ise seçiminize göre evlat edindiğiniz kız veya erkek çocuğunu evimize getirdiğimiz an başlıyor. Yetimhaneden aldığımız çocuğumuza iyi bir hayat sunmaya çalışırken onun yemek, temizlik ve eğitim gibi ihtiyaçları ile ilgileniyor, bir yandan da savaştan yeni çıkmış bu ülkede geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Çocuğun temel ihtiyaçlarının yanında onun duygusal istemlerine de yine biz koşuyoruz. Bu noktada oyun çevresel hikaye anlatımını harika bir biçimde kullanıyor. Her zaman güleç olan çocuğunuz size bir şey söylemese de elbisesindeki ufak bir yırtık veya yüzündeki ufacık bir üzgünlük işareti dahi size verilen ipuçları oluyor.