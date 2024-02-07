Sosyal Medyada Viral Olan My Child Lebensborn Oyununu İnceliyoruz
Sosyal Medyada Viral Olan My Child Lebensborn Oyununu İnceliyoruz
Özellikle TikTok ve Twitter'da vakit geçiriyorsanız, bir de oyunlara azıcık dahi olsa ilginiz varsa bu oyuna bir şekilde denk gelmemiş olmanız hayli zor. My Child Lebensborn'dan bahsediyoruz. Peki sosyal medyayı adeta ele geçiren, oyunlara pek de ilgi duymayan kişilerin dahi 'bir göz atayım' diyerek girdiği bu oyun neyin nesi? Gelin detaylara birlikte dalalım.
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My Child Lebensborn esasen 2018 yılında yayınlansa da yankılarının bize ulaşması bu günleri buldu.
Oyun hakkında oyuncuların birkaç yorumunu ise başlamadan önce şöyle bırakalım. 👇
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Peki neyin nesi bu My Child Lebensborn? Ne anlatıyor? Konusu ne?
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Oyunda bize düşen evlat edindiğimiz "Lebensborn çocuğunu" yetiştirmek ancak oyunun altında bundan çok daha fazlası var.
Küçücük ve dünyadan habersiz bir çocuğu kötülüklere karşı ne kadar koruyabilirsiniz?
My Child Lebensborn basit görünen oynanışı ve grafiklerinin ardında oynadıktan günler sonra dahi aklınızdan çıkartmayacağınız bir hikaye barındırıyor.
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