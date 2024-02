Bize İlişkini Anlat, Partnerinle 14 Şubat'ta Oynaman Gereken Oyunu Söyleyelim

Bu 14 Şubat'ı biraz oyun oynayarak geçirmek isterseniz eğer hala yapmadıysanız kesinlikle It Takes Two'ya bir şans vermelisiniz. Aralarında problemler olsa da birbirlerini hala çok seven May ve Cody çiftinin sorunlarını aşma aşamalarını müthiş bir macera içinde sunan oyun aynı zamanda iletişiminizi güçlendirecek, sizi iş birliğine yönlendirecek ve elinizdekinin kıymetini bir kez daha anlamanızı sağlayacak. Daha ne olsun!