Bize İlişkini Anlat, Partnerinle 14 Şubat'ta Oynaman Gereken Oyunu Söyleyelim

Bir kere çok tatlı bir çift olduğunuzu söylemeden geçemeyeceğiz. Zaman zaman birbirinizi her çift gibi kırsanız da suçlu tarafın hatasını kabullenip bunu telafi etmeye çalışması çok kıymetli bir şey. İletişime önem veriyor, yatağa küs girmekten ise hiç hoşlanmıyorsunuz. Tam da bu yüzden sizin gibi tatlı mı tatlı bu oyun yalnız 14 Şubat için değil, tüm zamanlarda eğlenceli kaçış noktanız olabilir. Sevecen köy halkıyla muhabbet edip birlikte bir hayat kurmak bizce tam sizlik!