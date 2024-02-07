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Bize İlişkini Anlat, Partnerinle 14 Şubat'ta Oynaman Gereken Oyunu Söyleyelim

Bize İlişkini Anlat, Partnerinle 14 Şubat'ta Oynaman Gereken Oyunu Söyleyelim

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
07.02.2024 - 19:16

Sevgililer günü kapıda! Planınız nedir, veya bir planınız var mıdır bilemiyoruz ancak 14 Şubat'ı biraz daha eğlenceli geçirmek için size sevgilinizle oynamanız gereken oyunu söylemeye geldik!

Buyurun başlayalım!

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1. Nasıl tanıştınız?

2. Her ilişkide tartışmalar olur. Sizin tartışmalarınız nasıl çözülüyor?

3. Birlikte yapmayı en çok sevdiğiniz aktivite ne?

4. Pekiii, sizin ilişkiniz bir film olsa türü ne olurdu?

5. Birlikte yaşayacağınız ev nasıl bir şey olsun isterdin?

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6. Sevgilin müthiş bir sürpriz yaptı, tatil için yurt dışına gidiyorsunuz! Peki ilk tercihin neresi olurdu?

7. Geldik son soruya... Birlikte hiç oyun oynuyor musunuz?

Sizin 14 Şubat oyununuz It Takes Two!

Sizin 14 Şubat oyununuz It Takes Two!

Bu 14 Şubat'ı biraz oyun oynayarak geçirmek isterseniz eğer hala yapmadıysanız kesinlikle It Takes Two'ya bir şans vermelisiniz. Aralarında problemler olsa da birbirlerini hala çok seven May ve Cody çiftinin sorunlarını aşma aşamalarını müthiş bir macera içinde sunan oyun aynı zamanda iletişiminizi güçlendirecek, sizi iş birliğine yönlendirecek ve elinizdekinin kıymetini bir kez daha anlamanızı sağlayacak. Daha ne olsun!

Sizin 14 Şubat oyununuz A Way Out!

Sizin 14 Şubat oyununuz A Way Out!

Bir kere siz kesinlikle suç ortağısınız! Bazen kendi aranızda didişseniz de sorunların bir şekilde üstesinden gelip dışarıya karşı tel vücut dimdik durmayı başarıyorsunuz. Üstelik ikinizin de heyecanı sevdiği aşikar. Bu yüzden akışı hareketli bir Hollywood filmini aratmayacak ve işbirliğinin kritik önem taşıdığı oyun hala radarınızda değilse bir an önce göz önüne almalısınız bizden söylemesi!

Sizin 14 Şubat oyununuz Stardew Valley!

Sizin 14 Şubat oyununuz Stardew Valley!

Bir kere çok tatlı bir çift olduğunuzu söylemeden geçemeyeceğiz. Zaman zaman birbirinizi her çift gibi kırsanız da suçlu tarafın hatasını kabullenip bunu telafi etmeye çalışması çok kıymetli bir şey. İletişime önem veriyor, yatağa küs girmekten ise hiç hoşlanmıyorsunuz. Tam da bu yüzden sizin gibi tatlı mı tatlı bu oyun yalnız 14 Şubat için değil, tüm zamanlarda eğlenceli kaçış noktanız olabilir. Sevecen köy halkıyla muhabbet edip birlikte bir hayat kurmak bizce tam sizlik!

Sizin 14 Şubat oyununuz As Dusk Falls!

Sizin 14 Şubat oyununuz As Dusk Falls!

İlişkide heyecan olmadan yapamayanlardansınız. Üstelik bu heyecan ikinizi de harekete geçiriyor, ilişkinize tutku katıyor. Tam da bu yüzden sıradan bir 14 Şubat akşamı geçirmek istemediğinizi varsayıyor ve size As Dusk Falls'ı öneriyoruz! Gizemli ve ürkütücü olayları birlikte kafa kafaya verip çözeceğiniz, ikinizin seçimlerinin de kritik önem taşıdığı bu oyun tam size göre.

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