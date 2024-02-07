Bize İlişkini Anlat, Partnerinle 14 Şubat'ta Oynaman Gereken Oyunu Söyleyelim
Bize İlişkini Anlat, Partnerinle 14 Şubat'ta Oynaman Gereken Oyunu Söyleyelim
Sevgililer günü kapıda! Planınız nedir, veya bir planınız var mıdır bilemiyoruz ancak 14 Şubat'ı biraz daha eğlenceli geçirmek için size sevgilinizle oynamanız gereken oyunu söylemeye geldik!
Buyurun başlayalım!
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1. Nasıl tanıştınız?
2. Her ilişkide tartışmalar olur. Sizin tartışmalarınız nasıl çözülüyor?
3. Birlikte yapmayı en çok sevdiğiniz aktivite ne?
4. Pekiii, sizin ilişkiniz bir film olsa türü ne olurdu?
5. Birlikte yaşayacağınız ev nasıl bir şey olsun isterdin?
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6. Sevgilin müthiş bir sürpriz yaptı, tatil için yurt dışına gidiyorsunuz! Peki ilk tercihin neresi olurdu?
7. Geldik son soruya... Birlikte hiç oyun oynuyor musunuz?
Sizin 14 Şubat oyununuz It Takes Two!
Sizin 14 Şubat oyununuz A Way Out!
Sizin 14 Şubat oyununuz Stardew Valley!
Sizin 14 Şubat oyununuz As Dusk Falls!
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